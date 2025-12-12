Ministra do Trabalho desloca-se à Região na segunda-feira

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Ramalho, desloca-se à Madeira na próxima segunda-feira, 15 de Dezembro, numa visita oficial que terá como foco central as áreas da solidariedade, segurança social e emprego.

A agenda contará com a presença de Paula Margarido, Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, que representará o Governo Regional nas matérias sob a sua tutela.

Antes do início dos trabalhos da manhã, pelas 06h00, Maria do Rosário Ramalho e Paula Margardido vão participar na Missa do Parto da Zona Militar da Madeira, na Igreja de Nazaré.

Pelas 10h00, estarão presentes no Seminário 'Políticas Públicas de Emprego – Perspetiva Europeia, Nacional e Regional', que decorre durante a manhã, no auditório da Reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas. A sessão de abertura contará com intervenções de ambas as governantes, numa iniciativa promovida pela Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM).

O seminário, dedicado ao papel fundamental das políticas públicas de emprego, integra dois painéis de debate.

Às 11h30, a ministra e a secretária regional deslocam-se à freguesia da Tabua, onde Paula Margarido terá a oportunidade de dar a conhecer o Lar Intergeracional da Santíssima Trindade e a Casa de Acolhimento 'Centro de Acolhimento Temporário Gracinda Tito', uma infraestrutura pioneira a nível nacional e a primeira a adoptar um modelo de convivência diária entre gerações.

Às 15h00, a comitiva visita o Lar de Idosos e Centro de Dia da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, no coração do Funchal. Instituição de referência desde 1982, mantém-se, até aos dias de hoje, como um exemplo de excelência nos cuidados à população idosa.

Pelas 16h45, a visita oficial culmina com um encontro na Quinta Vigia, onde a ministra será recebida pelo Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A nota enviada pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude refere que o intenso programa pretende colocar no centro da agenda nacional o trabalho "exemplar" das instituições madeirenses nas áreas da inclusão, solidariedade e emprego, "demonstrando a capacidade de resposta e inovação da Região."

A visita representa, ainda, "uma oportunidade crucial para reforçar a cooperação estratégica entre o Governo Regional e o Governo da República, afirmando o princípio da continuidade territorial e sensibilizando o executivo nacional para os desafios que a Região Autónoma da Madeira enfrenta, enquanto região ultraperiférica."