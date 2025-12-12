Via Expresso condicionada segunda-feira na zona do Seixal

Os rocheiros da Direção Regional de Estradas vão intervir nas encostas sobranceiras à Via Expresso, na próxima segunda-feira, dia 15 de Dezembro, pelo que a estrada estará condicionada entre as 9h30 e as 17 horas.

O troço afectado será aquele compreendido entre o quilómetro 8 (Fajã da Parreira) e o quilómetro 11 (Fajã das Contreiras). Segundo explica nota à imprensa, os encerramentos deverão acontecer durante 60 minutos, reabrindo ao trânsito alternadamente durante 30 minutos.

Por esse motivo, estão previstas demoras e constrangimentos na circulação.