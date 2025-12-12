A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que aumenta a disparidade no valor das reformas. Aposentações de Janeiro dos funcionários públicos que deixam o activo marcadas por fortes assimetrias. Prestações variam entre os 468 e os 5.814 euros.

Nestas páginas fazemos o balanço à greve geral, entre o histórico e o pouco relevante. A luta contra o novo pacote laboral foi “das melhores dos últimos anos na Madeira” para os sindicatos. Para o Governo, o dia correu “praticamente sem disfunções”.

Saiba, também, que a Marina do Funchal terá subconcessão para zona comercial. Empresa do grupo Café do Teatro conta lançar concurso dentro de 10 dias para restaurantes, bares e quiosques do terminal marítimo da capital madeirense.

Leia, ainda, que a concorrente da Ikea ‘pisca o olho’ à Região. Cadeia dinamarquesa de móveis ‘Jysk’ manifesta interesse em investir na Madeira. Dizemos-lhe, igualmente, que a ‘Construção e imobiliário’ foi o sector que mais cresceu em volume de negócios em 2024.

Por fim, saiba que a Madeira está abaixo do País na desigualdade de rendimentos.

Estas e outras notícias poderá ler na edição desta sexta-feira do seu DIÁRIO, disponível tanto na versão e-paper, como no formato tradicional em papel, que poderá receber confortavelmente numa morada por si indicada, mediante assinatura, ou num dos pontos de venda espalhados por toda a Região. Para acompanhar a jornada informativa deste dia 12 de Dezembro, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF Madeira.

Bom dia, com boas leituras!