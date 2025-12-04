Município do Funchal entregou 15 Bolsas de Mérito e de Valor

A Câmara Municipal do Funchal entregou esta quinta-feira, Bolsas de Mérito e de Valor a 15 jovens que concluíram, há menos de três anos, um ciclo de estudos no Ensino Superior - licenciatura, mestrado ou doutoramento -, com média igual ou superior a 15 valores.

Segundo a nota enviada, a cerimónia decorreu no Salão Nobre e contou com a presença de diversas entidades, onde o presidente da autarquia, Jorge Carvalho, felicitou os premiados e explicou que o programa tem como objectivo reconhecer e promover o talento e a cidadania activa dos jovens, valorizando não apenas o desempenho académico, mas também o envolvimento cívico e social.

“Procuramos valorizar as competências psicossociais, os valores pessoais e, sobretudo, a participação em actividades que vão além da componente formativa académica. Este programa é um compromisso da autarquia com a formação das novas gerações e com a construção de uma sociedade que nós queremos mais qualificada, participativa e solidária”, afirmou.

Jorge Carvalho destacou, além disso, que cidadãos mais capazes e competentes contribuem para uma sociedade igualmente mais preparada, e que o elevado número de candidaturas demonstra que "os jovens estão implicados, solidários e integrados na construção de uma sociedade humanista."

Lê-se, ainda, que "a cerimónia terminou com votos de boas festas e felicitações às famílias dos premiados."