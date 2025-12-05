Grupo Cardoso pioneiro no reporte de sustentabilidade

O Grupo Cardoso tornou-se a primeira PME portuguesa do sector do turismo a apresentar um reporte ESG alinhado com a Directiva Europeia de Reporte Corporativo de Sustentabilidade (CSRD), numa iniciativa realizada de forma voluntária e apresentada publicamente. Na mesma sessão, que reuniu colaboradores e parceiros, o grupo madeirense apresentou também a sua Estratégia de Sustentabilidade 2030, “Our Living Home”, marcada pelo lema “Acolhemos a vida em cada estadia”.

A empresa assume assim um papel pioneiro a nível nacional e regional, sendo ainda o primeiro grupo hoteleiro da Madeira a reportar taxonomia europeia, riscos físicos, biodiversidade e indicadores ESG através da plataforma SIBS ESG. Soma-se a este avanço o facto de ser o primeiro a integrar os Inner Development Goals (IDG) – competências transformacionais para o desenvolvimento sustentável – como base da sua estratégia de futuro.

Durante a apresentação, o presidente do Conselho de Administração, Filipe Bazenga Marques, destacou a evolução do Grupo na última década, impulsionada pela requalificação dos dois hotéis, citando a visão do fundador, José Cardoso: “Os trabalhadores são a principal razão de ser da nossa empresa”.

Com as pessoas no centro da estratégia “Our Living Home 2030”, o Grupo Cardoso está a implementar o programa de saúde mental e bem-estar “Life in Balance”, dirigido a todos os colaboradores e suportado pelos Inner Development Goals. A visão assenta ainda nas dimensões Ambiental e de Governação, alinhando o contributo do Grupo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas.

Para Cristina Silva Bastos, partner de Estratégia e Comunicação da EarthWise Alliance, o grupo vai além do alinhamento institucional com os ODS, procurando “um pensamento regenerativo”, que descreve como “um exercício de reconexão com o ser humano e com a natureza, e de transparência e humildade, que nos abre novos caminhos de exploração”.

O Grupo apresentou também o seu primeiro Reporte ESG, definido por Filipe Bazenga Marques como “a fotografia que nos mostra onde agir e para onde ir”. O responsável reconheceu a exigência do processo, sublinhando que “dá muito trabalho e temos um caminho pela frente, mas é algo que todos temos de fazer”, defendendo igualmente a importância de encarar os desafios à escala da ilha da Madeira.

A administradora e curadora de Sustentabilidade Regenerativa, Alexandra Cardoso Marques, afirmou que este é “um processo contínuo”: “É a nossa terceira grande empreitada, só que agora começa e não tem fim”, agradecendo a forte adesão à sessão e reforçando que o percurso “só é possível com o contributo de todos”.

Já Ana Cristina Chaves, mentora ESG da EarthWise Alliance, sublinhou que, com este primeiro reporte alinhado com a CSRD, “o Grupo Cardoso entra na liga das grandes empresas nacionais, da Galp à EDP”, que se encontram obrigadas a reportar ao abrigo da nova diretiva. O documento resulta da análise cruzada das plataformas C-More, FOREST (Turismo de Portugal) e SIBS ESG, servindo de base para a estratégia “Our Living Home 2030” e orientando as prioridades de atuação nos próximos anos.