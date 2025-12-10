Emanuel Bento lança amanhã a obra 'as pedras que escondem o dentro'

É já amanhã, no Centro de Estudos de História do Atlântico (CEHA), na Rua das Mercês, que será apresentado o novo livro poético de Emanuel Bento, 'as pedras que escondem o dentro', a partir das 18 horas.

A obra, editada pela Fraternitas, será apresentada pela professora da Universidade da Madeira, Ana Isabel Moniz.

Este livro integra a Colecção 'Poiesis' da Fraternitas, sendo o seu quarto título.

Na selecção de 76 poemas escolhidos para esta publicação - que constitui o seu segundo livro impresso - evidencia-se não só a presença do conceito grego de lógos (palavra + pensamento), que caracteriza o ser humano e lhe faculta a reflexão sobre o mundo e sobre a sua própria condição, num exercício que revela a respiração do próprio mundo, do que nos rodeia e do que somos, mas também os dilemas que diariamente enfrentamos enquanto caminhamos sobre a Terra. Refira-se ainda que houve uma opção por integrar poemas mais recentes e mais extensos, apesar do vasto espólio do autor que permanece inédito.

A Fraternitas iniciou a sua actividade no Funchal, em 2019, encontrando-se também associada aos EIPOEMAS – Encontros Internacionais de Poesia da Macaronésia, sendo que a oitava edição será em Janeiro de 2026. Estes encontros realizam-se, por norma, anualmente e de forma rotativa pelos arquipélagos da Macaronésia (Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde). O autor participou nas três últimas edições, sendo que a próxima terá lugar no arquipélago das Canárias, mais concretamente em La Palma.



