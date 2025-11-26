Von der Leyen rejeita acordo que limite Forças Armadas e impeça paz duradoura

A presidente da Comissão Europeia advogou hoje que um eventual acordo de paz na Ucrânia tem de começar por garantir que é uma paz "justa e duradoura" e rejeitou quaisquer imposições às Forças Armadas ucranianas.

Durante um debate no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo, em França, Ursula von der Leyen apresentou um conjunto de prioridades da União Europeia (UE), que o bloco comunitário considerou que estavam ausentes da proposta apresentada pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump.

"A primeira: qualquer acordo tem de assegurar uma paz que seja justa e duradoura, tem de assegurar uma segurança real para a Ucrânia, como um país soberano, e para a Europa, sem limitações impostas às Forças Armadas da Ucrânia que deixem o país vulnerável a futuros ataques", disse Ursula von der Leyen perante os eurodeputados.

A presidente da Comissão Europeia insistiu no princípio para a paz que tem regido o apoio da UE desde 24 de fevereiro de 2022: "nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia".

"A segurança da Ucrânia é a segurança da Europa, por isso, a Ucrânia precisa de garantias de segurança robustas, a longo prazo e credíveis, como parte de um pacote para dissuadir e impedir quaisquer intervenções futuras da Rússia", completou a presidente do executivo comunitário.

Criticando a "pensamento da Rússia, que não mudou", Ursula von der Leyen defendeu que não pode ser o Kremlin a "desenhar de maneira unilateral um país europeu soberano", a propósito da parte da proposta de plano de paz que contemplava na versão inicial a cedência do território ucraniano ocupado pela Rússia.

Como última prioridade, Ursula von der Leyen voltou a fazer o apelo para que haja pressão internacional para fazer regressar as crianças ucranianas sequestradas pela Rússia nos territórios anexados.