Zelensky nomeia ex-ministra das Finanças como conselheira para a reconstrução

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nomeou hoje Oksana Markarova, ex-ministra das Finanças e antiga embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, como conselheira para a reconstrução e investimentos.

Esta é a primeira nomeação de alto nível de Zelensky para a sua equipa após a saída de Andriy Yermak, antigo chefe do gabinete, na sequência das recentes buscas realizadas pelas autoridades anticorrupção à sua residência.

"A partir de hoje, Oksana Markarova continuará a apoiar o nosso Estado como minha conselheira para a reconstrução e investimentos", anunciou o chefe de Estado ucraniano na sua conta na rede social X.

"Estou muito satisfeito por Oksana continuar a fazer parte da nossa equipa de Estado e as suas responsabilidades passarão a incluir aconselhamento em questões para fortalecer a Ucrânia, principalmente a melhoria do ambiente de negócios, o aumento da nossa resiliência financeira, a captação de investimento e o planeamento da reconstrução em conjunto com os nossos parceiros estratégicos", acrescentou Zelensky.

Markarova junta-se à equipa presidencial para contribuir para uma tarefa que o chefe de Estado ucraniano considera fundamental para a "sobrevivência da Ucrânia", que consiste em dar ao país devastado pela guerra a "capacidade de se reconstruir após os combates e restaurar o desenvolvimento económico normal".

Na sua página de Facebook, a ex-embaixadora manifestou a sua gratidão pela nomeação e disse estar honrada por servir o chefe de Estado.

Oksana Markarova foi a primeira ucraniana a chefiar a Embaixada da Ucrânia nos Estados Unidos, cargo que ocupou desde 2021, depois de ter sido ministra das Finanças do Governo de Kiev de 2018 a 2020.