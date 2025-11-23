Arsenal goleia no dérbi do norte de Londres e consolida liderança da Liga inglesa
O Arsenal consolidou hoje a liderança da Liga inglesa de futebol, depois de se impor ao Tottenham, por 4-1, no dérbi do norte de Londres da 12.ª jornada, beneficiando da derrota do Manchester City na véspera.
Um dia depois da derrota dos 'citizens' em casa do Newcastle (2-1), o Arsenal soube aproveitar para aumentar a vantagem no topo da classificação, passando a somar 29 pontos, mais seis do que o Chelsea, que defronta na próxima jornada, e sete do que o Manchester City, que caiu para terceiro.
O belga Leandro Trossard (36) deu vantagem aos 'gunners', num encontro em que Eberechi Eze foi a grande figura, com um 'hat-trick', aos 41, 46 e 76 minutos, no seu primeiro dérbi do norte de Londres.
Depois de uma primeira parte em que não fez qualquer remate, o Tottenham ainda reduziu no seu primeiro 'tiro' em toda a partida, num chapéu quase do meio-campo do brasileiro Richarlison (55), depois de uma recuperação de bola do português João Palhinha.
Com este resultado, os 'spurs', que não vencem em casa do Arsenal para o campeonato desde novembro de 2010, seguem no nono posto, com 18 pontos, podendo ainda ser ultrapassados pelo Manchester United, de Ruben Amorim, que é 10.º, com os mesmos pontos, e recebe o Everton na segunda-feira.
O Aston Villa manteve o quarto lugar da Premier League, com 21 pontos, depois de vencer em casa do Leeds, 18.º e antepenúltimo, com 11, por 2-1, graças a um 'bis' de Morgan Rogers na segunda parte.
O alemão Lukas Nmecha deu vantagem ao Leeds, aos oito minutos, antes de, já na segunda parte, o médio inglês dar o triunfo aos 'villains', com golos aos 48 e 75.