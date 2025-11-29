“A margem de manobra é limitada” é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Numa altura em que o Governo apresenta a proposta de Orçamento da Região para 2026, o secretário das Finanças, Duarte Freitas, em entrevista ao DIÁRIO, aborda a política fiscal, a dívida da Região, o fim do PRR, a política de habitação e garante que não estão previstas novas parcerias público-privadas.

Traídos nos descontos. O Nacional bateu-se bem, mas saiu derrotado aos 90’+5 frente ao Benfica (1-2). Os madeirenses marcaram primeiro, mas não conseguiram segurar uma vitória em casa, que ‘foge’ há 15 anos. Alverca é o adversário que se segue.

Unidade de cuidados Atalaia renovada até Junho de 2026. Investimento ascende aos 3,5 milhões de euros, apoiado pelo PRR.

Dos Alpes à Calheta. Renato Costa trouxe da Suíça a filosofia de construir apenas com recursos naturais e criou nos Prazeres um espaço de iniciação ao BTT feito com terra, pedra e madeira reciclada.

Paixões clubísticas acabam em pancadaria na noite madeirense.

