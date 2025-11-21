Ministro da Economia e mais de 50 empresas portuguesas na Arábia Saudita para promover investimentos

O ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, visita entre domingo e segunda-feira a Arábia Saudita, acompanhado por mais de 50 empresas portuguesas de diversos setores, visando reforçar as relações económicas entre Lisboa e Riade, anunciou hoje o Governo.

A agenda inclui um Fórum de Negócios e Investimento, em que o governante português participa juntamente com o homólogo saudita, Faisal bin Fadhil Alibrahim, e a reunião da 7.ª comissão bilateral mista Portugal-Arábia Saudita.

Durante a deslocação, o ministro da Economia e da Coesão Territorial terá também um encontro com o vice-ministro da Indústria e dos Recursos Naturais para os Assuntos Industriais, Khalil bin Ibrahim bin Salamah.

A visita de Castro Almeida inclui ainda a apresentação do Projeto Qiddiya, um polo de entretenimento e desporto, que incluirá o futuro estádio e centro de treinos do Al Nassr, onde jogam os portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix, e uma visita ao King Salmon Park.

Também será inaugurado um 'showroom' com 19 marcas portuguesas da fileira casa e joalharia.

Castro Almeida será acompanhado pelos secretários de Estado da Economia, João Rui Ferreira, e da Energia, Jean Barroca.

Esta visita segue-se a uma deslocação a Riade do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, em outubro, na qual defendeu que Portugal e a Arábia Saudita querem dar "um novo fôlego" às relações bilaterais, nomeadamente através de investimentos em setores como energias renováveis ou construção.