JSD projecta formar quadros políticos e proximidade à sociedade

O II Conselho Regional da JSD-Madeira reuniu hoje num hotel na zona da Encumeada, na Ribeira Brava, "encontro marcado pela definição das prioridades políticas e pelo reforço do compromisso da juventude social-democrata com o futuro da Região", informa uma nota de imprensa desta noite. "A sessão de abertura contou com a presença de Jorge Santos, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, acrescenta.

Primeiro falou o presidente da estrutura local, Diogo Duarte, que "destacou a importância de iniciar um novo ciclo de trabalho e responsabilidade no concelho, felicitando Jorge Santos pela vitória nas recentes eleições autárquicas e sublinhando que 'agora começa a fase de trabalhar, trabalhar e trabalhar'. Entre as prioridades para a Ribeira Brava, apontou a limpeza de veredas, a melhoria dos processos camarários e o reforço do desenvolvimento social, económico e cultural. Defendeu ainda a concretização dos investimentos públicos prometidos pelo Governo Regional e apelou a que os jovens sejam prioridade, através de melhores bolsas municipais e soluções de habitação acessível", lê-se no resumo da intervenção.

Já o autarca ribeira-bravense "deixou uma mensagem de união e modernização, recordando que o progresso do concelho depende do envolvimento de todos. Reforçou que a autarquia quer aproximar-se mais da população, investir na cultura e no turismo e continuar a marcar pela diferença. Sublinhou que 'sozinhos não vamos a lado nenhum', apelando ao espírito de participação e ao trabalho conjunto para construir um futuro melhor", disse, citado, Jorge Santos.

Já o presidente da JSD Madeira, Bruno Melim, que emitiu esta nota, "afirmou que é fundamental crescer 'nas freguesias e nos concelhos', destacando que a ação da estrutura assenta em três eixos essenciais. O primeiro é a academia política, considerada crucial para a formação de novos quadros, e cujo próximo momento formativo será no dia 29 de Novembro, às 10h30, em Santa Cruz, com a Dra. Rubina Leal, numa sessão prática dedicada ao Orçamento Regional", informou.

"O segundo eixo é o Poder Local, que será reforçado através de um roteiro de visitas às diferentes concelhias, destinado a debater temas específicos com cada estrutura e a aproximar a JSD da realidade de cada território", enquanto o "terceiro eixo centra-se na inovação e na visão estruturante para o futuro, sublinhando que existe 'uma grande vontade para inovar', olhar em frente e não ter medo de ir mais além".

O líder da JSD concluiu "apelando ao trabalho contínuo e ao valor acrescentado que a juventude deve trazer à vida pública, reforçando a ambição e o compromisso da JSD Madeira", refere.