Capotamento na Via Rápida em Santa Rita

Um veículo capotou esta manhã na subida da Via Rápida, na zona de Santa Rita, no sentido Câmara de Lobos – Funchal, num incidente cujas causas ainda não foram esclarecidas.

Apesar do aparato, tudo indica que não houve feridos. Fonte contactada pelo DIÁRIO confirmou que nem os Bombeiros Sapadores do Funchal nem os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para o local, sinal de que não terá havido necessidade de assistência pré-hospitalar.

A viatura ficou imobilizada na via e obrigou a alguma prudência por parte dos restantes condutores, mas não foram registados constrangimentos significativos no trânsito.

As autoridades estão a apurar as circunstâncias que levaram ao capotamento.