Defesas antiaéreas russas abatem 93 drones ucranianos em oito regiões e na Crimeia

As defesas antiaéreas russas derrubaram, no sábado à noite, 93 drones inimigos em oito regiões da Rússia e na anexada península ucraniana da Crimeia, informou hoje o Ministério da Defesa russo.

Entre as 19:00 e as 23:00 de sábado, as defesas russas abateram 36 aparelhos de asa fixa, 17 deles na região de Rostov e uma dúzia no espaço aéreo de Bélgorod, ambas fronteiriças com a Ucrânia. Três drones foram abatidos na Crimeia.

Além disso, outros 57 aparelhos não tripulados foram destruídos durante a noite, 23 deles na região de Samara e 17 em Volgogrado. Também foram alvo de ataques as regiões fronteiriças de Briansk e Kursk, bem como Saratov e Voronezh.

As autoridades de Volgogrado reportaram três feridos que necessitaram de assistência médica, devido ao impacto de fragmentos de drones em quatro habitações da capital regional.

Segundo as autoridades de Kiev, o principal alvo dos ataques de drones ucranianos contra território russo são as infraestruturas energéticas, contra as quais a Ucrânia tem recorrido também a mísseis nas últimas semanas.

Com estes ataques, a Ucrânia procura, por um lado, dificultar o abastecimento de combustível ao exército russo e, por outro, reduzir a capacidade russa de exportar crude e derivados, uma das principais fontes de divisas do país.