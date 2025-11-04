Melhores lojas para comprar móveis ergonómicos de escritório

Montar um espaço de trabalho funcional e confortável, seja em casa ou num escritório, implica pensar na ergonomia, na durabilidade e na forma como o mobiliário se adapta ao uso diário e às necessidades de quem lá passa horas a fio. Nesta matéria, a Bikkom é um bom exemplo.

O que considerar ao escolher mobiliário de escritório?

Vale a pena avaliar a variedade disponível — secretárias individuais, duplas ou angulares, cadeiras ergonómicas, soluções de arrumação (armários, estantes) e acessórios complementares como apoios de monitor ou braços ajustáveis.

Idealmente, a secretária deve permitir ajuste de altura e a cadeira precisa de oferecer suporte lombar, regulação de altura e braços ajustáveis, além de materiais de qualidade e adequados a longos períodos de utilização. O mobiliário ergonómico pode representar um investimento maior, mas traduz-se em conforto, menos fadiga e ganhos evidentes de produtividade.

As 5 melhores lojas para equipar o seu escritório

1. Bikkom

A Bikkom aposta num mobiliário de escritório de design moderno e funcional, com gamas que vão desde mesas ajustáveis ou elevatórias, bancos bench para várias pessoas e cadeiras ergonómicas. No seu catálogo podem encontrar-se mesas individuais, neste momento, a partir de 139 € (modelo ‘Alfa’). Oferecem também serviço de envio e montagem em Portugal.

2. CadeirasPro

Especializada em cadeiras de escritório e mobiliário ergonómico, a CadeirasPro destaca-se por modelos com suporte lombar, braços ajustáveis e prazos de entrega rápidos (24-48 h em muitos casos). Ideal para quem está em regime de home office ou para pequenas empresas que querem garantir conforto para quem passa várias horas sentado.

3. ErgoClever

A ErgoClever foca-se nas soluções de postura — ou seja, não só mesas e cadeiras, mas acessórios ergonómicos, braços para monitor, estações de trabalho sit-stand, etc

4. Baltexport

Empresa portuguesa com oferta de mobiliário para escritórios, como cadeiras, secretárias, arrumação, open space, recepções. Por exemplo, as secretárias elevatórias estão sob pedido de cotação, o que significa que há personalização e soluções para cada espaço.

5. Ergotec

Embora funcione mais como fornecedora de mobiliário e projecto de interiores, a Ergotec tem presença sólida no mercado de mobiliário de escritório, com marcas de qualidade e soluções ‘chave na mão’.

Dicas finais

Em cada escolha, importa medir corretamente o espaço disponível, nomeadamente a largura, profundidade, altura e circulação. Certifica-se que a mesa permite abrir gavetas ou aceder a armários sem bloqueios.

Priorize uma cadeira com suporte lombar, braços ajustáveis, profundidade de assento regulável (se possível) e mecanismo de inclinação ou balanço, especialmente se estás muitas horas sentado. Verifique a política de devoluções, garantia e montagem, pois o modo como a loja gerência o pós-venda conta muito. Por fim, considera o investimento, tendo em conta que conforto e a ergonomia bem trabalhados poupam costas, melhoram produtividade e compensam a longo prazo.