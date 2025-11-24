Preventiva para últimos cinco arguidos da mega apreensão de droga

Ficaram em prisão preventiva, após primeiro interrogatório, os restantes cinco indivíduos envolvidos na operação ‘Renascer’.

Após terem sido presentes ao juiz de instrução criminal, esta tarde, os cinco arguidos ficaram a aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional da Cancela.

Os suspeitos desembarcaram na tarde de domingo na Marina do Funchal num bote da Marinha, sob um forte contingente de segurança que envolveu operações coordenadas com a Polícia Judiciária, a Força Aérea Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional.

Estes cinco elementos completam o grupo de 10 tripulantes das embarcações que foram interceptadas em alto mar, numa operação que resultou na apreensão de mais de 7 mil quilos de cocaína.

Os primeiros cinco suspeitos já tinham sido trazidos para a Madeira e na sexta-feira foram presentes também a interrogatório judicial no Funchal, ficando em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional da Cancela.