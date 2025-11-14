Pais de atletas convidados a participar em conferência sobre ética desportiva

A Associação de Futebol da Madeira está a promover uma conferência destinada aos pais dos atletas de todos os escalões. A iniciativa denominada 'Ética Desportiva - Comportamento dentro dos Recintos Desportivos' vai decorrer no dia 19 de Novembro, pelas 19 horas, no Anfiteatro dos Salesianos.

A sessão contará com a intervenção da comissária Ângela Ribeiro, da PSP; bem como com Nelson Carvalho, director da Associação de Futebol da Madeira.