Venezuela tem 882 presos políticos e cinco são portugueses com dupla nacionalidade

A Venezuela tem 882 pessoas detidas por motivos políticos, incluindo cinco portugueses que têm também nacionalidade venezuelana, de acordo com dados divulgados na quinta-feira pela organização não-governamental (ONG) Fórum Penal (FP).

"Balanço de presos políticos na Venezuela: 882, dos quais 766 são homens, 116 mulheres, 709 civis e 173 militares, 878 adultos e quatro adolescentes, incluindo 85 estrangeiros", explica a FP na rede social X.

Na mesma rede social a ONG explica que os dados estão atualizados até 10 de novembro de 2025, que na última semana foram libertados dois presos políticos e que "desde 2014, se registaram 18.579 detenções políticas na Venezuela".

Sobre os estrangeiros, os dados da FP dão conta que, o maior número de presos políticos tem nacionalidade colombiana (21), dos quais 11 têm também nacionalidade venezuelana.

Em segundo lugar entre os estrangeiros detidos estão cidadãos com nacionalidade espanhola (19), dos quais 15 são também venezuelanos.

O FP registou ainda sete italianos detidos, seis deles com dupla nacionalidade e cinco portugueses também com dupla nacionalidade.

Na Venezuela estão ainda detidos cidadãos de nacionalidade alemã (2), argentina (3), checa (1), chilena (1), cipriota (1), cubana (1), equatoriana (2), libanesa (1), paquistanesa (1), francesa (2), guianesa (1), holandesa (3), húngara (2), hondurenha (3), irlandesa (1), iraniana (1), panamiana (1), peruana (2), polaca (1), romena (1) e ucraniana (2).

"O Fórum Penal prestou assistência gratuita a mais de 14.000 detidos, hoje libertados, e a outras vítimas de violações dos seus direitos humanos. Além dos presos políticos, mais de 10.000 pessoas continuam sujeitas, arbitrariamente, a medidas restritivas da sua liberdade", explica.