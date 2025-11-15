Marcelo elogia disciplina e sensatez dos portugueses

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que os portugueses foram "muito sensatos" e disciplinados na prevenção quanto à passagem da depressão Cláudia, manifestando solidariedade pela morte e pelos feridos esta manhã em Albufeira.

No final da sessão solene comemorativa dos 40 anos da Mesquita Central de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa expressou de viva voz esta mensagem de solidariedade que já tinha deixado no sítio oficial da Presidência da República depois de, esta manhã, uma mulher de 85 anos de nacionalidade britânica ter morrido na sequência de um fenómeno extremo de vento em Albufeira.

"Para aquilo que aconteceu [depressão Cláudia], os lisboetas e os algarvios e [portugueses] de outros pontos do país mais atingidos, foram muito sensatos na maneira como reagiram àquilo que foi noticiado como podendo vir a acontecer", defendeu.

Na perspetiva do chefe de Estado, "os portugueses foram muito disciplinados" e "muito sensatos" nestes últimos dias, dando como exemplo "um trânsito menor" na Grande Lisboa, que terá acontecido por muitas pessoas terem ficado a trabalhar desde casa, evitando assim deslocações desnecessárias.

Um fenómeno de vento extremo que atingiu a cidade de Albufeira esta manhã provocou um morto, dois feridos graves e mais de 20 feridos ligeiros, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, o fenómeno provocou danos no Parque de Campismo de Albufeira -- causando a vítima mortal, quatro feridos ligeiros e um grave -, e numa unidade hoteleira, causando 19 feridos, um dos quais em estado grave.