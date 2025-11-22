Actriz e cantora brasileira Letícia Sabatella estreia-se hoje na Madeira

A actriz e cantora brasileira Letícia Sabatella, conhecida do público madeirense pelas telenovelas que marcaram gerações, estreia-se na Madeira hoje, 22 de Novembro, às 21h30, no Centro Cultural John Dos Passos, na Ponta do Sol.

O espectáculo ‘Voz Piano - Sonhar para Resistir’, integrado no Festival Travessuras Culturais, promete ser um momento de pura emoção e intimidade, com a artista acompanhada ao piano por Paulo Braga.

O programa do Festival Travessuras Culturais tem hoje outros pontos de interesse: ‘Workshop’/Roda de Capoeira ‘Um espaço de Resistência e Sonho’, das 10 às 14 horas, no Campo da Praia, com o mestre Beija-Flor; e ‘Sangue a ferver’, numa adaptação ‘A Casa de Bernarda Alba’, de Frederico García Lorca, que na prática é teatro e debate, a partir das 18h30, no Centro Cultural John Dos Passos, com o Teatro da Calheta, Associação OITO, Ricardo Brito e Manuela Brazil.



Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h30-11h30 Café Memória – “Conversar com clareza sobre a Demência”, com a neurologista Andreia Câmara, do SESARAM, terá lugar no Edifício 2000, no Funchal.



20h00 Acendimento da iluminação de Natal em Santa Cruz.

POLÍTICA

10h30 PS promove iniciativa no Miradouro da Nazaré, no Funchal.

12h00 PCP promove acção de contacto com a população na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.

CULTURA

Festival de Bandolins da Madeira, na Ponta do Sol

16h00 40.º Encontro Regional de Tunas e Orquestras de Bandolins da Madeira

20h00 Concerto Hamilton de Holanda Trio (Brasil).

18h00 Concerto da OCM – Orquestra de Cordas Ensemble XXI, na capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, no Funchal.



14h00 10.º Seminário sobre Bandas Filarmónicas, no Museu da Casa da Luz, no Funchal.

DESPORTO

CISET 4x4 Porto Santo

13h00 Início das especiais de trial 4×4 (Pista de Trial 4×4 junto ao Matadouro)

16h00 Fim das especiais de trial 4×4

18h00 Especial Noturna Urbana (Pista de Karting de Porto Santo).

Rally Madeira Legend 2025

08h15 Partida 2.ª Etapa – 3.ª Secção (Praça CR7)

15h35 Partida 2.ª Etapa – 6.ª Secção (Hotel Quinta do Furão)

16h30 Pódio (Avenida Arriaga – Sede Club Sports da Madeira)

16h40 Fim da 2.ª Etapa

17h45 Partida para a Prova de Slalom (Promenade Av. Sá Carneiro / CR7)

20h00 Cerimónia de entrega de prémios com o secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues.

RELIGIÃO

Jubileu 2025 – Peregrinos de Esperança, na Paróquia de Santa Maria Maior (Socorro), no Funchal

18h00 Adoração e Confissões

19h00 Missa – 109.º Ano de Catequese.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 22 de novembro, Dia Mundial das Empresas Júnior (JEWD - Junior Enterprise World Day) e Dia Nacional do Engenheiro:

1836 - É assinado o diploma de criação dos Liceus, no âmbito da reforma do ensino de Passos Manuel, no liberalismo, que prevê o incremento da instrução pública.

1859 - É colocado à venda "A Origem das Espécies", de Charles Darwin.

1886 - Abre ao público a Barbearia Campos, no Largo do Chiado, em Lisboa.

1890 - Nasce Charles de Gaulle, militar e estadista francês, herói da Resistência e Presidente da França.

1906 - O sinal de socorro SOS é adotado no Congresso Internacional de Rádio e Telegrafia de Berlim.

1913 - Nasce Edward Benjamin Britten, compositor, pianista e maestro britânico do século XX, autor de "War Requiem" e das óperas "Peter Grimes", "Billy Budd" e "Morte em Veneza".

1928 - Estreia de "Bolero", de Maurice Ravel, em Paris, França.

1931 - Fundação do Rádio Clube Português a partir da associação detentora do Rádio Clube da Costa do Sol, nascido da CT1 DY e da Rádio Parede.

- É inaugurado o Monumento aos mortos da Primeira Guerra Mundial, em Lisboa.

1943 - II Guerra Mundial. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, o Presidente norte-americano, Franklin Roosevelt, e o líder chinês, Chiang Kai-Shek, definem as condições para a derrota do Japão.

1951 - Irmãos Metralha são publicados pela primeira vez. A estreia ocorre na história "Terror of the Beagles Boys", da revista Walt Disney's Comics And Stories (134).

1961 - Sobem as taxas do sistema tributário português, em resposta às despesas da guerra colonial.

1963 - Morre, aos 46 anos, o Presidente norte-americano, John F. Kennedy, assassinado em Dallas, Texas.

1964 - Suspensão do Diário de Moçambique, por ter noticiado o número de baixas resultante da guerra no país.

1967 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a Resolução 242 que determina o abandono, por Israel, dos territórios ocupados, apelando igualmente ao reconhecimento do Estado pelos adversários de Telavive.

1968 - É editado o primeiro LP duplo da história da música popular, o chamado "álbum branco" The Beatles.

1970 - Reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) na qual foi aprovada a resolução que exige "a retirada imediata de todas as forças armadas portuguesas" do território da Guiné Conacri.

1971 - É criado, no Ministério do Interior o Serviço Nacional de Ambulâncias, tem como objectivo assegurar a orientação, a coordenação e a eficiência das actividades respeitantes à prestação de primeiros socorros a sinistrados e doentes e ao respectivo transporte, o decreto-lei n.º 511/71, emitido pelos Ministérios do Interior e da Saúde e Assistência e publicado no Diário do Governo nº. 274/1971.

1972 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova, por unanimidade, nova resolução que exige a Portugal o início de conversações para o fim das guerras em África.

1974 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) concede o estatuto de observador à Organização de Libertação da Palestina.

1975 - Juan Carlos de Bourbon é proclamado Rei de Espanha.

1976 - Angola é admitida na Organização das Nações Unidas.

1977 - Mário Soares e Adolfo Suarez assinam o Tratado de Amizade e Cooperação Portugal-Espanha, substituindo o Pacto Ibérico dos dois antigos ditadores, Oliveira Salazar e Francisco Franco.

- O avião supersónico franco-britânico Concorde faz o primeiro voo Paris-Nova Iorque.

1978 - Toma posse o IV Governo Constitucional, o primeiro de iniciativa presidencial, liderado por Mota Pinto.

- O Diário da República publica o Estatuto do Conselho da Europa, último ato no processo de adesão de Portugal, membro desde 24 de novembro de 1976.

- Morre, aos 54 anos, o ator e empresário teatral Vasco Morgado.

1980 - Morre, aos 87anos, a atriz norte-americana Mae West.

1981 - O dissidente soviético Andrei Sakharov, Prémio Nobel da Paz em 1975, inicia uma greve de fome.

1983 - O Parlamento alemão federal aprova a instalação de mísseis da NATO em território da República Federal da Alemanha (RFA).

1984 - O Governo português aprova o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

1985 - Dois agentes secretos franceses são condenados, na Nova Zelândia, a dez anos de prisão pelo afundamento do navio Rainbow Warrior, da Greenpeace.

1988 - A África do Sul aprova o acordo de princípio para a independência da Namíbia.

- É criada a Linha SOS Criança, do Instituto de Apoio à Criança. É a segunda linha deste género a ser criada na Europa, seguindo o exemplo francês.

1989 - Morre, aos 64 anos, o Presidente libanês, René Moawad, assassinado em Beirute, 17 dias após tomar posse.

1990 - A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher demite-se da liderança do Partido Conservador e da chefia do Governo, depois de 11 anos no poder (1979-1990).

1991 - A Holanda, antiga potência colonial da Indonésia, suspende os auxílios ao país, após o massacre de Santa Cruz, em Díli.

- O Senado norte-americano aprova, por unanimidade, a resolução de condenação da Indonésia, pelo massacre de Santa Cruz, em Timor-Leste.

1995 - O escocês Colin McRae (Subaru) torna-se o mais jovem e o primeiro piloto britânico a vencer o mundial de ralis (WRC), Grã-Bretanha.

2000 - Morre, aos 52 anos, o jornalista moçambicano Carlos Cardoso, assassinado em Maputo.

2002 - A Assembleia Parlamentar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) aprova o alargamento a sete países do Leste europeu, em 2004.

2003 - Confirmadas as suspeitas de fraude nas eleições da Geórgia, a oposição ocupa o Parlamento e a população cerca o Ministério do Interior. A Guarda Nacional alia-se à oposição.

2004 - José Manuel Durão Barroso inicia mandato de cinco anos como presidente da Comissão Europeia.

- Dezenas de milhares de manifestantes concentram-se na Praça da Independência, em Kiev, respondendo ao apelo do candidato da oposição pro-ocidental Viktor Iouchtchenko, que denunciou fraudes nas eleições presidenciais de domingo na Ucrânia.

2005 - Angela Merkel assume o cargo de chanceler da Alemanha, dois meses depois das eleições gerais antecipadas de 18 de Setembro, que deram uma vitória escassa à líder democrata-cristã sobre os sociais-democratas de Gerhard Schroeder.

2006 - O escritor Armando Baptista Bastos é galardoado com o Prémio do Clube Literário do Porto, pelo conjunto da sua obra.

- Morre, com 79 anos, Filipe de Sousa, maestro, compositor e pianista.

2007 -- Uma explosão devido a uma fuga de gás provocada pelo rebentamento de uma conduta junto a um prédio em Setúbal origina 48 desalojados e 40 feridos, três em estado grave. A estrutura de betão dos 10.º, 11.º e 12.º andares desapareceu com a explosão e cerca de meia centena de veículos ficaram danificados.

- A Comunidade Britânica (Commonwealth) suspende o Paquistão da organização até que a democracia volte a vigorar naquele país.

- Centenas de militares reúnem-se no Rossio, em Lisboa, para um encontro de protesto contra medidas do Governo com os cortes na assistência à doença, mas a esmagadora maioria deixou a farda em casa.

- Morre, com 80 anos, o coreógrafo francês Maurice Béjart. Foi um dos nomes cimeiros da dança contemporânea, tendo apostado ao longo da sua carreira na aproximação desta arte ao "grande público".

2008 - A Proteção Civil testa pela primeira vez o Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) no simulacro de sismo que está a decorrer nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém.

2011 - Morre, com 80 anos, Paul Motian, baterista de jazz norte-americano que tocou com os pianistas Bill Evans e Keith Jarrett, coautor de "For a free Portugal".

2012 - A República de Chipre, país membro da zona euro e muito afetado pelos efeitos da crise da dívida na Grécia, chega a acordo sobre uma ajuda financeira com a 'troika' de credores internacionais.

2013 - O diretor Nacional da PSP, superintendente Paulo Valente Gomes, coloca o seu lugar à disposição, na sequência dos acontecimentos do dia anterior em frente à Assembleia da República, tendo o seu pedido sido aceite pelo ministro da Administração Interna.

- PSD e CDS-PP aprovam novamente os cortes entre 2,5% e 12% nos salários dos trabalhadores das administrações públicas e das empresas do Estado a partir dos 675 euros, que a oposição obrigou a nova votação em plenário.

- Morre, com 87 anos, o cineasta francês Georges Lautner.

2014 - A Procuradoria-Geral da República revela a identidade dos outros três detidos, além de José Sócrates: o empresário Carlos Santos Silva, o advogado Gonçalo Trindade Ferreira e o motorista de José Sócrates, João Perna.

- António Costa é eleito secretário-geral do Partido Socialista.

2015 - Morre, com 87 anos, Kim Young-Sam, ex-Presidente da Coreia do Sul, cuja eleição encerrou mais de 30 anos de regime militar.

2016 - O secretário de Estado das Finanças Mourinho Félix anuncia ter concluído o reembolso antecipado de duas 'tranches' do empréstimo do Fundo Monetário Internacional, no valor de dois mil milhões de euros, mais de 10% do montante em dívida.

- Morre, com 89 anos, António Modesto da Silveira, considerado o advogado que mais defendeu presos políticos e familiares de desaparecidos e sequestrados pelo regime ditatorial brasileiro de 1964-1985.

2017 - O Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia condena o antigo chefe militar sérvio-bósnio Ratko Mladic a prisão perpétua por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a Humanidade cometidos na guerra da Bósnia (1992-1995).

- Morre, aos 60 anos, José António Silva, empresário e antigo presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.

2018 - O kitesurfer português Nuno "Stru" Figueiredo recebe diploma Guinness World Records por, no dia 08 de novembro de 2017, ter descido uma onda de 19 metros na Praia do Norte da Nazaré.

2019 - Morre, aos 67 anos, Joaquim Moutinho, piloto campeão nacional de ralis em 1985 e 1986.

- Morre, aos 76 anos, o cantor Eduardo Nascimento, representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção em 1967, com "O Vento Mudou".

2022 - Morre, com 79 anos, Pablo Milanês, cantor e compositor cubano, autor de clássicos como "Yolanda", "O breve espaço que você não é" ou "O amor da minha vida". Cofundador do movimento da Nova Trova Cubana juntamente com Silvio Rodríguez e Noel Nicola. Recebeu, entre outros, o Prémio Nacional de Música de Cuba e o Grammy Latino de Excelência Musical.

- Morre, aos 81 anos, Erasmo Carlos, cantor, compositor, ator, músico, multi-instrumentista e escritor brasileiro, símbolo do movimento musical e cultural que surgiu na década de 1960 e 1970 no Brasil. Conhecido como Jovem Guarda, que misturou a música nacional com o rock, autor de clássicos como "Festa de arromba", "Minha Fama de Mau" e "É preciso saber viver", venceu o Gramy Latino na categoria álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa.

2023 - O Partido da Liberdade (PVV), de extrema-direita, liderado por Geert Wilders, vence as eleições gerais nos Países Baixos.

- Morre, aos 88 anos, Carlos Avilez, encenador e ator, um dos fundadores do Teatro Experimental de Cascais. Foi presidente do Instituto de Artes Cénicas, diretor do Teatro Nacional S. João, no Porto, e diretor do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, tendo fundado a Escola Profissional de Teatro de Cascais. Trabalhou em França com Peter Brook e na Polónia com Jerzi Grotowsky. Agraciado com a Ordem do Infante D. Henrique em 1995 e com as medalhas de Mérito Municipal da Câmara Municipal de Cascais, de Mérito Cultural da Secretaria de Estado da Cultura e da Associação 25 de Abril.

2024 - A Polícia Judiciaria (PJ) captura em Trás-os-Montes o segundo evadido do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, o português Fernando Ribeiro Ferreira, o segundo dos cinco evadidos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, no passado dia 07 de setembro.

- Morre, aos 92 anos, Juan Arias, jornalista e escritor espanhol, um dos principais especialistas da imprensa espanhola nos assuntos do Vaticano. Autor de "José Saramago: O Amor Possível".

PENSAMENTO DO DIA

Se têm a verdade, guardem-na! Fernando Pessoa/ Álvaro de Campos (1888-1935), poeta português

Este é o tricentésimo vigésimo sétimo dia do ano. Faltam 39 dias para o termo de 2025.