Banqueiros pouco receptivos a financiar casas a 100%

Bom dia. Entre a revista semanal que se publica hoje e os jornais diários habituais, a notícia de grande destaque vai para a posição, aparentemente, inflexível (não de todos) de banqueiros perante a possibilidade de regresso dos tempos em que a banca financiava as casas a 100%...

Na revista Sábado:

- "Os portugueses que não voltaram de África"

- "Suzana Garcia e Ricardo Leão em guerra de avenças e favores políticos"

- "A vida do chef José Avillez. 'Tive vários burnouts, cheguei a perder 10 quilos em três semanas'"

- "Veterinários. A conta explodiu: o setor quase duplicou faturação em dois anos"

- "Azeite. Os segredos para saber fazer uma prova"

No Correio da Manhã:

- "Gestor da TAP saca dois milhões. Justiça investiga privatização da companhia"

- "Fernando Pinto, ex-presidente, suspeito de corrupção. Donos da Barraqueiro arguidos"

- "Em Washington. Ronaldo na Casa Branca, no mesmo dia de herdeiro saudita"

- "Juiz da 'Influencer' demorou um ano para decidir emails de advogados"

- "Dona Estefânia. Plano para fechar unidade de Neonatologia"

- "Fugiu para aldeia da Guarda. Duplo homicida caçado em casa da tia"

- "Benfica. Feitio de Rafa desagrada Mourinho"

- "Ataque brutal. Polícias que violaram detidos continuam presos"

- "Entrevista. Papa Leão XIV diz ao CM que quer visitar Fátima"

No Público:

- "Buscas em três das maiores sociedades de advogados por suspeitas na TAP"

- "Palácio da Ajuda. À mesa do rei que adorava pão com manteiga e da rainha que pedalava"

- "Justiça. Juízes ignoram PSP e detêm migrantes que pedem asilo"

- "Autárquicas. MP investiga 'migração' de eleitores em Montalegre"

- "Cisjordânia. Azki, Ayssam, Zaza, crianças tornadas mártires"

- "Clubes de futebol. Lucros e capitais próprios dos 'três grandes' nunca foram tão elevados"

- "Parlamento. Deputado do Chega pediu reembolso de viagem em datas em que faltou por doença"

No Jornal de Notícias:

- "Portugueses pagam 16 milhões por dia de impostos ambientais"

- "Suspeita de corrupção e fraude na primeira privatização da TAP"

- "Demografia. Alto Tâmega e Barroso entre as regiões mais envelhecidas da Europa"

- "V. N. Gaia. Câmara anula concurso 'ruinoso' para recolha de lixo"

- "Ronaldo na Casa Branca de Trump em operação de charme saudita"

- "Ação social. Cresce número de autarquias a reforçar apoio às famílias"

- "Vila Real. Ex-autarca e deputado do PS acusado de abuso de poder"

- "FC Porto. Villas-Boas diz que dragões foram os mais prejudicados pelas arbitragens"

- "Benfica. Salário milionário dificulta regresso de Rafa à Luz"

- "Música. Ornatos, Mogwai e Snow Patrol vêm ao North Festival"

No Diário de Notícias:

- "Crimes graves voltam a descer em Lisboa e detenções sobem 46,6%"

- "Entrevista. Abdulrazak Gurnah, Prémio Nobel da Literatura em 2021. 'O encontro entre a Europa e a África Oriental está bem documentado, mas o que se sabe foi escrito por europeus'"

- "TAP. Megaoperação do DCIAP e da PJ passa a pente fino privatização de 2015"

- "Autarquia. Carlos Moedas procura reduzir tempo de intervenção da oposição"

- "Livro. Carlos Moreira da Silva: Fundo da Segurança Social podia valer dobro, se investisse como a Noruega"

- "Gaza. Plano dos EUA recebe aval na ONU, mas não é claro se conseguirá ser implementado"

- "Acidente. Três cães morrem eletrocutados em dois dias. Responsabilidades variam consoante os municípios"

- "Artes. Sara Graça: A precariedade de uma geração e a arte como processo de improviso"

- "Leilão. Peças históricas e raras da Bordallo Pinheiro"

No Negócios:

- "Financiar habitação a 100% divide banqueiros"

- "Governo insiste em retomar banco de horas individual"

- "Rede energética. Exceção de Sines alargada após 'boom' de pedidos"

- "Bolsa. Grão-Pará deixa de estar cotada ao fim de 53 anos"

- "Criptoativos. Bitcoin abaixo dos 90 mil dólares faz soar alarmes"

- "Alojamento Local. 6 freguesias de Lisboa passam a ter contenção absoluta"

No O Jornal Económico:

- "Transportes afastam impacto 'significativo' da greve geral"

- "Caixabank reconduz CEO do BPI por mais três anos"

- "Banqueiros defendem mais 'flexibilidade' na lei laboral"

- "Portugal capta 198 milhões em investimento tecnológico"

- "PME exportam 145 milhões via Amazon"

- "Árabes vão investir um bilião de dólares nos EUA"

- "Bolha na IA. Existe uma certa 'irracionalidade' no investimento em Inteligência Artificial'. CEO da Google"

- "TAP, Parpública e Barraqueiro alvo de buscas da PJ"

- "Operação Picoas leva a novas buscas na Altice em França"

- "Mota-Engil regista melhor resultado líquido de sempre. Sobe 20% para 92 milhões"

- "Marcelo aguarda análise jurídica a decretos sobre nacionalidade"

No A Bola:

- "Sporting. Aí está Nuno Santos. Calvário de mais de um ano do esquerdino quase a terminar"

- "Benfica. Calendário de alto risco"

- "FC Porto. Dragões queixam-se ao Conselho de Arbitragem da FPF que são a equipa mais prejudicada"

- "Mundial Sub-17. México 0 Portugal 5. O México já era, que venha a Suíça (nos quartos de final)"

- "Sub-21. Chéquia 0 Portugal 0. Seleção nacional não conseguiu sair do zero"

- "Reportagem A Bola. Viagem à história do Atlético, adversário das águias na Taça"

No Record:

- "Benfica. Rafa força saída. Tenta ficar livre do Besiktas e águia está à espreita"

- "Sporting. Alisson é o escolhido. Joga na Taça, Champions e campeonato"

- "Ronaldo jantou com Trump. 'O meu filho é grande fã', diz presidente dos EUA"

- "Dragão diz ser o mais prejudicado. Villas-Boas reuniu-se com Conselho de Arbitragem"

- "Seleções. México 0 Portugal 5. O brilho dos Sub-17"

- "Sub-21. Primeiro jogo de Freire sem ganhar. Rep. Checa 0-0 Portugal. Martinez. 'Não há outro ponta-de-lança ao nível de Cristiano'"

E no O Jogo:

- "FC Porto. Cara a cara. Dragões estiveram no Conselho de Arbitragem e detalharam os motivos de se sentirem os mais prejudicados"

- "Presidente portista também se reuniu com Pedro Proença"

- "Villas-Boas reiterou as queixas e saiu ao fim de 30 minutos"

- "Tiago Madureira e Bertino Miranda expuseram caso a caso"

- "Benfica. 'Não duvidem de Richard Ríos'. Treinador António Oliveira defende a aposta no médio colombiano"

- "Lukebaldo lesiona-se e falha Atlético por expulsão no Sevilha"

- "Sporting. Taça abre a porta à formação. Encontro com o Marinhense vai reforçar aposta de Rui Borges"

- "Fresneda marca pelos sub-21 de Espanha"

- "'A liderança de Cristiano merece mais respeito'. No dia em que abriu a porta da Seleção a Paulinho, Roberto Martínez defendeu o capitão.'É mentira que o selecionador não goste de jogadores do Sporting'"

- "Donald Trump. 'O meu filho é um grande fã de Ronaldo'. Português na comitiva saudita recebida na Casa Branca"

- "Seleção. Goleada até aos 'quartos'. Portugal bate [5-0] México e defronta Suíça no mundial sub-17"

- "Seleção sub-21 empata e continua sem sofrer golos"