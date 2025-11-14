Micaela Freitas garante estar a ser ultimado aumento da diária para casas de saúde

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil reafirmou, esta manhã, que o aumento da diária paga às casas de saúde mental para 62,72 euros, está a ser tratado e vai mesmo ser uma realidade.

Este era um compromisso que o Governo Regional tinha assumido para este ano de 2025.

No âmbito das II Jornadas de Enfermagem e Psiquiatria na Infância e Juventude, Micaela Freitas apontou que estão a ser ultimados todos os procedimentos, junto da Secretaria Regional de Finanças, para que esse pagamento seja uma realidade.

A governante reafirmou, também, a dedicação do Executivo madeirense aos cuidados de saúde mental, um trabalho que, realçou,é feito em rede, entre as instituições públicas e as referidas casas de saúde mental.

De entre a aposta feita,a secretária regional destacou os recursos humanos, lembrando que longe vão os tempos em que o Serviço de Saúde da Região (SESARAM) tinha apenas um psiquiatra. Neste momento, destacou, são nove os profissionais, aos quais se juntam dois pedopsiquiatras, 73 psicólogos e 123 enfermeiros especialistas em saúde mental, no que, para Micaela Freitas, é a "expressão da melhoria dos cuidados" nesta área.

Destacando pela governante foi, também, os investimentos feitos com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), como sejam os 349 lugares na rede de cuidados continuados em saúde mental, orçados em 6,7 milhões de euros, ou os 200 lugares em equipas domiciliárias de saúde mental, uma aposta que é para continuar.

"Na Madeira, a saúde mental é construída em rede", afirmou a secretária regional perante as dezenas de participantes nestas II Jornadas organizadas pela Unidade de Saúde da Sagrada Família e que decorrem durante o dia de hoje no Pestana Casino Park.