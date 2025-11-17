PSG reclama em tribunal dívida de 180 milhões de euros a Kylian Mbappé

O Paris Saint-Germain pediu hoje em tribunal o reconhecimento de uma dívida de 180 milhões de euros (ME) do futebolista internacional francês Kylian Mbappé, como compensação pela transferência abortada para o Al Hilal, no valor de 300 ME.

A exigência do PSG, efetuada hoje no Tribunal do Trabalho de Paris, é a resposta do campeão francês e europeu a Mbappé, que se transferiu em 2024 para o Real Madrid e reclama do anterior clube uma dívida de 240 ME pela reclassificação do contrato de trabalho e assédio moral.

O PSG, no qual alinham os internacionais portugueses Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, procura compensação para a transferência falhada para o Al Hilal, na sequência de uma proposta de 300 ME efetuada pelo clube saudita em julho de 2023, que foi recusada pelo avançado, de 26 anos.

Os advogados do clube da capital francesa tentaram que o processo fosse transferido para o Tribunal de Paris, mas o pedido foi negado pelo tribunal que decide sobre conflitos laborais e que deve demorar várias semanas para proferir uma decisão sobre o caso.

O capitão da seleção francesa transferiu-se em julho de 2024 para o Real Madrid, sem que o PSG tenha recebido qualquer valor do clube espanhol, uma vez que o jogador tinha terminado o contrato com os parisienses, aos quais exige 55 ME de salários e bónus em dívida, de um total de 240 ME.