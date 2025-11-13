‘An Island Apart’ com volume de negócios de 11,1 milhões de euros em 2024

A empresa An Island Apart Lda., líder na gestão de Alojamento Local na Madeira, registou em 2024 um volume de negócios de 11,1 milhões de euros, com previsão de alcançar 15 milhões em 2025 e crescimento anual estimado de 20%.

Para responder à expansão da actividade, a empresa inaugurou a sua nova sede no Caminho de Santo António 234 A, incluindo escritórios e armazém, num investimento de 1,5 milhões de euros. O espaço proporciona melhores condições de trabalho e uma estrutura operacional adequada ao aumento de propriedades sob gestão.

Actualmente, a empresa gere 396 unidades distribuídas sobretudo pelos concelhos do Funchal, Calheta e Porto Santo, contando com uma equipa de 55 colaboradores. Os principais mercados emissores incluem Alemanha, Reino Unido, Polónia, França, Estados Unidos, Países Baixos, Portugal, Suíça, Bélgica e Espanha.

Segundo a direcção, os desafios passam por conciliar o crescimento da actividade com a expansão do turismo na região, enquanto a oportunidade está na criação de um modelo exemplar de regulação do Alojamento Local, baseado em critérios qualitativos e posicionando a Madeira como referência nacional.