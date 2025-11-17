UE quer que Estados-membros adoptem boas práticas para as pescas

A Comissão Europeia quer que os Estados-membros adotem boas práticas para a pesca costeira de pequena escala, que representa 75% de todas as embarcações registadas na UE, uma medida hoje saudada por organizações ambientais.

As novas recomendações incluem o uso e partilha de informação transparente e objetiva para todas as oportunidades de pesca, que as informações comunicadas à Comissão e às partes interessadas reflitam os três tipos de critérios - ambientais, sociais e económicos -- e sejam periodicamente revistos.

Por outro lado, a atribuição de possibilidades de pesca deve ainda incentivar práticas de pesca sustentáveis e promover a adaptação aos principais desafios do setor.

Com estas orientações, a Comissão convida os países da União Europeia (UE) a refletirem sobre os métodos e critérios que utilizam para atribuir oportunidades de pesca, nomeadamente através de alguns exemplos de boas práticas.

A Comissão reconhece o papel importante das pescarias costeiras de pequena escala, que representam quase 75% de todas as embarcações de pesca registadas na UE e quase metade de todo o emprego no setor das pescas.

Dá especial ênfase às suas fortes ligações com o tecido social e económico das comunidades costeiras, à sua estreita relação com o ambiente local, com a sociedade e ao seu papel importante no património cultural europeu.

Associações não-governamentais ambientalistas ligadas à proteção dos oceanos já felicitaram a divulgação das boas práticas, considerando que as orientações adotadas incentivam uma atribuição transparente das quotas de pesca nacionais, bem como a incorporação de critérios ambientais e socioeconómicos.

"Apelamos a todos os Estados-membros da UE para que aproveitem esta oportunidade: tornar o sistema de atribuição de quotas de pesca transparente e garantir que as decisões apoiam tanto a saúde dos oceanos como os meios de subsistência locais", afirmou Bruno Nicostrate, responsável das pescas na 'Seas At Risk'.

Nicostrate referiu ainda que "a abordagem poderá ser uma viragem, impulsionando a pesca responsável, melhorando os meios de subsistência dos pescadores artesanais e apoiando as comunidades costeiras em toda a Europa".

As possibilidades de pesca para 2026 são decididas em dezembro, numa habitual maratona de negociações.