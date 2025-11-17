Bruxelas prevê inflação de 2,2% este ano e 2% em 2026 em Portugal

A inflação em Portugal deverá desacelerar para 2,2% este ano e 2% no próximo, segundo as previsões económicas de outono divulgadas hoje pela Comissão Europeia, que projeta também uma queda na taxa de desemprego.

A inflação, medida pelo índice harmonizado de preços, que permite comparações entre os países, "diminuiu para 2% no segundo trimestre de 2025, mas subiu ligeiramente para 2,3% no terceiro trimestre, impulsionada por um aumento notável nos preços dos alimentos não processados", lê-se no documento.

Apesar da subida dos preços na alimentação, a inflação nos serviços continuou a abrandar, bem como nos bens energéticos e industriais, possibilitando uma desaceleração da taxa.

Para 2025 como um todo, a inflação é estimada em 2,2%, diminuindo para 2% em 2026 e 2027. Já a inflação subjacente, excluindo energia e alimentos, deverá permanecer ligeiramente mais alta em função do crescimento constante do rendimento das famílias, estima a Comissão.

No que diz respeito à taxa de desemprego, Bruxelas sinaliza que, "apesar de alguma moderação no turismo, a criação de emprego recuperou o ritmo durante o verão de 2025, contribuindo para um declínio gradual na taxa de desemprego para uma média de 12 meses de 6,3% em agosto de 2025, em comparação com 6,5% em 2024".

"Tanto a procura como a oferta de mão-de-obra aumentaram a um ritmo acelerado, levando a taxa de emprego a novos recordes históricos no segundo e terceiro trimestres de 2025", indica, mas "o crescimento do emprego deverá moderar um pouco ao longo do horizonte de previsão, enquanto o desemprego deverá cair gradualmente para uma média anual de 6,1% em 2027".

As projeções são de uma taxa de desemprego de 6,3% em 2025, 6,2% em 2026 e 6,1% em 2027.

Quanto aos salários, estes "devem continuar a subir mais rápido do que o PIB, mas o aumento correspondente nos custos unitários do trabalho deverá moderar ligeiramente, em grande parte em linha com os desenvolvimentos nos principais parceiros comerciais", prevê a Comissão.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2026, o Governo prevê uma taxa de desemprego de 6,1% este ano e 6% em 2026.