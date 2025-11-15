Morreu o cineasta Manuel Paula Dias aos 90 anos

O cineasta Manuel Paula Dias morreu aos 90 anos e deixou obras sobre Aveiro, de onde era natural, como o documentário "Sal, Duro Sal", entre outras, anunciou hoje o Cine Clube de Avanca, em Estarreja.

"Faleceu o cineasta aveirense Manuel Paula Dias, que iria completar 91 anos no próximo dia de Natal. Figura ímpar da memória cultural de Aveiro, dividiu a sua longa vida entre a indústria de fundição --- onde trabalhou desde muito cedo --- e o cinema, que assumiu como paixão profunda e constante", afirmou o Cine Clube numa nota enviada à agência Lusa.

Manuel Paula Dias filmou, sobretudo, nas décadas de 1960 e 1970, recorrendo aos formatos reduzidos característicos do cinema amador da época e, através da sua câmara, "documentou como poucos a vida da cidade, da região e da ria de Aveiro, criando um vasto e valioso arquivo audiovisual que preserva tradições, paisagens e modos de vida hoje desaparecidos".

Na nota de imprensa, o Cine Clube de Avanca, com sede em Estarreja, no distrito de Aveiro, destaca que Manuel Paula Dias "deixa um legado maior no cinema documental português e uma memória artística profundamente entrelaçada com a história de Aveiro e da sua gente".

"A sua obra mais conhecida, o documentário "Sal, Duro Sal", capta com intensidade e autenticidade a dureza do trabalho nas marinhas de sal aveirenses. Este filme, juntamente com outros da sua autoria, integrou a retrospetiva que o 3º Mar Film Festival lhe dedicou em 2019, no Museu Marítimo de Ílhavo", destacou o documento.

Em 2013, tinha também sido exibido no ciclo "Fitas da Ria", organizado pelo grupo "uariadeaveiro" da Universidade de Aveiro e apresentado no Teatro Aveirense.

Nesse mesmo ano, o RIOS -- 2º Festival Internacional de Cinema Documental e Transmedia, realizado em Vila Real por Anabela Branco de Oliveira, acolheu uma retrospetiva dedicada ao cinema de Aveiro, exibindo "Sal, Duro Sal" e "Um Olhar Diferente pela Ria de Aveiro", contribuindo para dar nova visibilidade à sua obra.

Em 2009, Manuel Paula Dias realizou um remake de "Decomposição", um filme originalmente rodado em 1972, uma ficção experimental que, no seu início, "relembra as dificuldades que o cinema amador e independente enfrentava com a ação da censura".

"Em colaboração com Ernesto Barros, realizou ainda 'Derrame', filme rodado em 1975 e concluído em 1977, que inclui imagens únicas do funeral do soldado morto no assalto à sede de Aveiro do Partido Comunista Português, num momento particularmente tenso do pós-Revolução", lê-se.

O Cine Clube de Avanca realçou ainda que Manuel Paula Dias e Ernesto Barros integraram o chamado "Grupo de Aveiro", núcleo que marcou o cinema não-profissional português dos anos 60 e 70, ao lado de nomes como Vasco Branco e Manuel Matos Barbosa.

"Este grupo deixou um importante legado fílmico profundamente ligado à identidade cultural de Aveiro e da sua região", considerou o Cine Clube.

O "AVANCA -- Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia", festival no qual participou várias vezes como membro de júris da competição internacional, homenageou, em 2014, o cineasta.

Em 2018 foi igualmente júri do "Paisagens -- Festival Internacional de Cinema de Sever do Vouga", continuando a ser reconhecido pela sua experiência e contributo.

"Nos últimos anos, dedicava-se à escrita de um livro sobre a história da sua família e o início da indústria de fundição em Aveiro --- um relato marcado pelo episódio dramático de um avião que, saído da Base Aérea de São Jacinto, se despenhou nos terrenos pertencentes ao seu pai", escreveu o Cine Clube de Avanca que lamentou a morte do cineasta.