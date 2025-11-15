Governo Trump celebra regresso do espaço aéreo a níveis perto da normalidade

O secretário dos Transportes dos Estados Unidos sublinhou hoje que o espaço aéreo norte-americano viveu na quinta-feira um dos seus "melhores dias em muito tempo", graças ao fim da paralisação governamental e à ausência de poucos controladores de tráfego aéreo.

"Ontem [quinta-feira] foi um dos melhores dias para o nosso espaço aéreo em muito tempo, com apenas alguns controladores de tráfego aéreo ausentes dos seus postos", sublinhou Sean Duffy na sua conta na rede social X.

"Estamos a analisar os dados fornecidos e a trabalhar arduamente para o regresso à normalidade no espaço aéreo", acrescentou.

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) anunciou hoje à noite uma nova redução na taxa de cancelamento de voos domésticos, que diminuirá para 3% dos voos programados a partir da manhã de sábado, em vez de 6%, em quarenta aeroportos.

Uma redução de 10% tinha sido imposta em 07 de novembro e restrições adicionais estão em vigor desde quinta-feira em doze grandes aeroportos.

Estas limitações são consequência da paralisação do Governo nos Estados Unidos, que começou em 01 de outubro e terminou oficialmente na quarta-feira, após ter registado uma duração recorde.

Centenas de milhares de funcionários públicos foram colocados em licença sem vencimento, enquanto outros, considerados trabalhadores essenciais, foram chamados a trabalhar sem receber salário.

Entre estes últimos, encontravam-se milhares de controladores de tráfego aéreo, mas, com o passar dos dias, o absentismo aumentou nas torres de controlo, que já sofriam com a falta de pessoal antes da paralisação.

De acordo com a Cirium, um fornecedor de dados de aviação, apenas 2% dos voos programados para hoje tinham sido cancelados até aos últimos dados divulgados às 08:00 (13:00 em Lisboa), representando 540 voos dos 25.294 que estavam programados para partir de um aeroporto dos EUA.

Os aeroportos de Atlanta, Chicago O'Hare, Newark, Dallas, Fort Worth e Denver foram os mais afetados, com cerca de 20 cancelamentos cada.

Em circunstâncias normais, a taxa de cancelamento é de 1%, segundo a Cirium, que prevê um regresso à normalidade até segunda-feira.

De acordo com a FlightAware, 'site' que monitoriza as interrupções no tráfego aéreo, às 22:20 (hora de Lisboa), 635 voos com origem, destino ou dentro dos Estados Unidos tinham sido cancelados hoje, e 2.359 estavam atrasados. A previsão é de 159 cancelamentos no sábado e 24 no domingo.

A Skywest (subcontratada da Alaska Airlines, American, Delta e United), a Envoy (American Airlines), a Southwest e a Republic foram as mais afetadas na sexta-feira.

O regresso à normalidade ocorrerá pouco antes das viagens de um grande número de passageiros para o Dia de Ação de Graças, um importante feriado familiar para os americanos a 27 de novembro. Prevê-se um número recorde de passagei