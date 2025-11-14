Suriname, Curaçau e Haiti mais perto de qualificação histórica
Suriname e Curaçau venceram na qualificação da Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas (Concacaf) e ficaram mais perto de garantir pela primeira vez a presença num Mundial de futebol.
A jogar em casa, Suriname derrotou na quinta-feira à noite El Salvador por 4-0, com Tjaronn Cherry a abrir o marcador de grande penalidade aos 44 minutos.
Na segunda parte, Richonell Margaret bisou no espaço de dois minutos (74 e 76), enquanto Dhoraso Moreo Klass fechou a contagem aos 83 minutos para o Suriname.
Com esta vitória, o Suriname mantém-se invicto e chegou aos nove pontos no grupo A, mais três do que o Panamá, que defronta a Guatemala mais tarde.
El Salvador sofreu a quarta derrota consecutiva e, com três pontos, está eliminado da corrida ao Mundial2026.
O Suriname, uma das nações fundadoras da Concacaf, em 1961, está a disputar a fase final das eliminatórias pela primeira vez desde 1978.
Doze seleções, divididas em três grupos, disputam três vagas diretas no Mundial2026. Estados Unidos, Canadá e México já estão automaticamente qualificados por serem coanfitriões do torneio.
Também na quinta-feira, a contar para o grupo B, Curaçau foi às Bermudas vencer por 0-7 e parte em vantagem para a última jornada, um confronto decisivo contra a Jamaica.
Os irmãos Leandro Bacuna e Juninho Bacuna marcaram os dois primeiros, aos sete e 32 minutos, respetivamente.
Já na segunda parte Jordi Paulina bisou, enquanto Sontje Hansen, aos 59 minutos, Ar'jany Martha, aos 82 minutos, e Roshon van Eijma, em cima do apito final completaram o marcador para o Curaçau, que é comandado por Dick Advocaat.
Advocaat já comandou a seleção holandesa em três passagens e treinou a Coreia do Sul, a Bélgica e a Rússia antes de assumir o comando do Curaçau, que nunca se qualificou para um Mundial.
Com a vitória convincente, o Curaçau soma 11 pontos e lidera o grupo B, à frente da Jamaica, que empatou a uma bola com Trinidad e o Tobago.
A Jamaica, que só se qualificou para o Mundial1998, em França, é treinada por Steve McLaren, antigo selecionador de Inglaterra.
A seleção jamaicana, conhecida como os 'Reggae Boys', recebe o Curaçau no Estádio Nacional de Kingston na terça-feira.
Curaçau precisa de uma vitória ou de um empate para se qualificar para o Mundial2026, enquanto a Jamaica tem de vencer.
Já o Haiti ficou mais perto de garantir a presença no Mundial2026 de futebol, após bater a Costa Rica por 1-0, na qualificação da Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas (Concacaf).
Um golo de Frantzy Pierrot, aos 44 minutos, foi suficiente para garantir o triunfo, na quinta-feira à noite, em Willemstad, capital de Curaçau, onde os haitianos têm disputado as partidas em casa, devido à instabilidade no Haiti.
A seleção haitiana contou com o médio Leverton Pierre, que joga no Vizela, de início, tendo sido substituído a sete minutos do fim.
Do lado da Costa Rica, o avançado Álvaro Zamora, que atua no Académico de Viseu, também foi titular, mas saiu aos 72 minutos.
Com esta vitória e apenas uma jornada por disputar, o Haiti assumiu a liderança do grupo C da qualificação para a Concacaf com oito pontos, enquanto a Costa Rica, com seis pontos, ficou à beira da eliminação.
Apenas o vencedor do grupo se qualificará para o Mundial2026, e tudo será decidido na terça-feira, na última ronda, quando o Haiti receber a Nicarágua e a Costa Rica receber as Honduras.
Os hondurenhos podiam na quinta-feira à noite ter carimbado a presença no Mundial2026 com uma vitória na Nicarágua, em caso de empate entre o Haiti e a Costa Rica.
Mas a Nicarágua, já fora da corrida ao Mundial, surpreendeu as Honduras e venceu por 2-0, com golos de Bancy Hernandez, aos 12 minutos, e de Jaime Moreno, a oito minutos do final.
