Ultrapassado limiar de concentração de ozono na região litoral Centro

O valor do limiar da concentração de ozono no litoral noroeste do baixo do Vouga foi hoje excedido entre as 15:00 e as 16:00, indicou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro.

Em comunicado, a CCDR do Centro informou que na estação de Estarreja, no distrito de Aveiro, foi registada uma concentração média horária de 184 µg/m³, ou seja, foi ultrapassado o valor da poluição atmosférica pelo ozono.

"Foi ultrapassado na estação da área de jurisdição da CCDR Centro afeta à Zona Litoral Noroeste do Baixo Vouga, o valor de concentração de ozono de 240µg/m³ / 180µg/m³ (microgramas de ozono por metro cúbico de ar), valor referido neste diploma como Valor Limiar de Informação da População / Valor Limiar de Alerta da População", indicou.

Assim, "os valores de concentração registados podem provocar danos na saúde humana, especialmente nos grupos mais sensíveis da população (crianças, idosos, asmáticos, alérgicos e indivíduos com outras doenças respiratórias ou cardíacas)", alertou a CCDR do Centro.

A Comissão recomendou aos residentes dos 48 concelhos da região Centro abrangidos pela situação que "reduzam ao mínimo a atividade física intensa no exterior (sobretudo ao ar livre), evitem outros fatores de risco, tais como fumar ou utilizar/contatar com produtos irritantes contendo solventes na sua composição", como "gasolina, tintas e vernizes); respeitem rigorosamente tratamentos médicos em curso, recorram a cuidados médicos, em caso de agravamento de eventuais sintomas".

"A exposição a este poluente afeta, essencialmente, as mucosas oculares e respiratórias podendo o seu efeito manifestar-se através de sintomas como tosse, dores de cabeça, dores no peito, falta de ar e irritações oculares", alertou a CCDR Centro.

A Zona Litoral Noroeste do Baixo Vouga abrange os municípios de Albergaria-a-Velha, Estarreja, Murtosa, Ovar e ainda as freguesias do concelho de Aveiro: Cacia, Eirol, Eixo, Nariz, Oliveirinha, Requeixo, São Jacinto, Vera Cruz, Nossa Senhora de Fátima.