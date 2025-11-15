Papa devolve 62 peças a indígenas do Canadá em acerto de contas com colonialismo

O Vaticano devolveu hoje 62 artefactos aos povos indígenas do Canadá, no âmbito do processo de reconhecimento do papel da Igreja Católica na repressão das culturas indígenas nas Américas.

Os objetos, entre os quais se conta um caiaque inuit, foram entregues pelo Papa Leão XIV a uma delegação da Conferência Episcopal Canadiana, durante uma audiência.

Segundo um comunicado conjunto do Vaticano e da Igreja canadiana, tratou-se de uma oferta e de um "sinal concreto de diálogo, respeito e fraternidade".

As peças pertenciam à coleção etnográfica do museu Anima Mundi, constituída sobretudo por objetos enviados para Roma por missionários católicos para uma exposição realizada em 1925.

O Vaticano tem sustentado que esses materiais foram oferecidos como "presentes" ao Papa Pio XI, embora historiadores e organizações indígenas questionem até que ponto foram doados de livre vontade, atendendo ao contexto de assimilação forçada, então promovida por ordens religiosas em colaboração com o Governo canadiano.

As negociações para o regresso dos artefactos aceleraram após o pedido de desculpas feito pelo Papa Francisco, em 2022, aos povos indígenas do Canadá.

Nessa ocasião, líderes indígenas viram alguns dos objetos, incluindo o caiaque, cintos wampum, clavas de guerra e máscaras, e solicitaram a sua devolução.

Francisco manifestou, então, abertura para a restituição caso a caso.

A entrega ocorre um século depois da exposição que mostrou os objetos pela primeira vez no Vaticano. A hierarquia católica canadiana comprometeu-se a garantir a preservação das peças, que serão encaminhadas para o Museu Canadiano de História, em Gatineau, onde especialistas e comunidades indígenas irão determinar a sua origem e destino final.

A devolução insere-se no processo de revisão histórica do passado colonial da Igreja. Em 2023, o Vaticano repudiou formalmente a chamada "Doutrina da Descoberta", utilizada para legitimar a apropriação colonial de territórios indígenas.

Segundo o Vaticano, o gesto de hoje conclui o percurso iniciado com esse reconhecimento.