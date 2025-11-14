Portugal tenta frente à Bélgica passagem aos 'oitavos' do Mundial de sub-17

Portugal procura hoje alcançar os oitavos de final do Mundial de futebol de sub-17, que decorre no Qatar, precisando de superar a Bélgica, em jogo agendado para as 12:30 de Lisboa.

No primeiro embate a eliminar da competição, depois de terminar em segundo o Grupo B, com goleadas frente à Nova Caledónia (6-1) e Marrocos (6-0) e uma derrota com o Japão (2-1), a seleção portuguesa defronta a Bélgica, que terminou o Grupo D atrás da Argentina.

Em caso de triunfo, a seleção nacional, campeã europeia em título, defronta, nos oitavos de final, o vencedor do encontro entre a invicta Argentina (vencedora do Grupo D) e o México (terceiro do F).

Portugal, orientado por Bino Maçães, sagrou-se campeão europeu em junho na Albânia, o que acontece pela terceira vez no escalão, após 2003 e 2016, com um triunfo por 3-0 na final disputada com a França.