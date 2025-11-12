Detido na Alemanha individuo que criou lista de políticos a abater

Um indivíduo que criou na internet uma lista de políticos a matar e pedia moedas digitais para pagar a quem o fizesse foi detido na idade alemã de Dortmund, informou hoje a Procuradoria-Geral do Estado.

Com dupla nacionalidade alemã e polaca, o individuo é suspeito de financiamento de terrorismo, instrução para fazer atos violentos perigosos para o Estado (instruções sobre produção de explosivos) e difusão perigosa de informação pessoal.

O suspeito fez estas atividades na internet de acesso reservado e condicional, muitas vezes associada a atividades criminosas, designada entre outros termos por 'Deep Web', 'Dark Web' ou 'Darknet', a partir de junho de 2025.

Informações preliminares indicam que pertença ao grupo de extrema-direita Cidadãos do Reich