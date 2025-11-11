ONU Turismo defende aposta em novas tecnologias para regular fluxos

A recém-nomeada secretária-geral da ONU Turismo destacou, ontem, a importância de gerir o crescimento do turismo mundial através de ferramentas inovadoras e sustentáveis, como a inteligência artificial, que permitem regular os fluxos de visitantes para evitar a massificação.

Durante uma conferência de imprensa realizada por ocasião da 26.ª Assembleia Geral desta agência das Nações Unidas, que terminará esta terça-feira em Riade, Shaikha Al Nowais assinalou que o aumento de visitantes em destinos saturados, como algumas cidades da Europa, requer novas estratégias para distribuir os fluxos turísticos.

"Com inovação e tecnologia, podemos aplicar sistemas de gestão de multidões e orientar os viajantes para destinos emergentes, como os reconhecidos pelo programa 'Best Tourism Villages'", afirmou, numa alusão à iniciativa da ONU Turismo que promove o desenvolvimento rural como alternativa às grandes cidades.

Além disso, a Assembleia adotou a "Declaração de Riade sobre o futuro do turismo", um compromisso dos Estados-membros para impulsionar um turismo mais sustentável e equitativo.

O documento reconhece que os avanços tecnológicos, incluindo a inteligência artificial (IA), transformam o setor e oferecem oportunidades de crescimento, inovação e melhoria da experiência do visitante, mas também apresentam riscos de desigualdade entre países e regiões.

Entre os compromissos fundamentais dos países membros estão a adoção responsável das novas tecnologias digitais, a distribuição equilibrada dos fluxos de visitantes, promovendo políticas e estratégias para canalizar os fluxos turísticos para destinos emergentes, e a promoção de um turismo "culturalmente respeitoso e inclusivo" através da participação das comunidades locais.

Por seu turno, o ministro do Turismo saudita, Ahmed Al Jatib, destacou que o seu país está "a construir novas cidades concebidas para os seus residentes e também para os visitantes", com o objetivo de não sofrer o que cidades "como Paris e Barcelona" estão a sofrer nos últimos anos.

A delegação saudita insistiu que o evento pretende consolidar Riade como um ponto de encontro global para o setor. O ministro sublinhou ainda que, uma vez concluída a Assembleia, Riade acolherá a primeira edição do Tourise, um novo fórum internacional que aspira a tornar-se o principal encontro global do setor, com o objetivo de ser "Davos do turismo".

A Assembleia Geral, órgão supremo da ONU Turismo, realiza as suas sessões ordinárias a cada dois anos com a presença de delegados dos países membros e associados desta agência das Nações Unidas, bem como de representantes dos membros afiliados.