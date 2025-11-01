Operação ucraniana para tomar Pokrovsk onde russos eliminaram grupo de urcranianos

A Ucrânia lançou uma operação com forças especiais para tomar de assalto as zonas de Pokrovsk controladas pela Rússia, em Donetsk, onde o Ministério da Defesa russo disse hoje ter eliminado vários ucranianos quando tentavam aterrar um helicóptero.

Fontes das forças de defesa ucranianas disseram à emissora estatal Suspilne que veículos aéreos de assalto da Direção Principal de Inteligência penetraram, há alguns dias, as zonas de Pokrovsk que os generais russos tinham anteriormente declarado como "capturadas".

Vários helicópteros participam na operação para libertar estas zonas, consideradas estrategicamente importantes para a defesa ucraniana.

De acordo com a Suspilne, o próprio responsável destas forças especiais, Kirill Budanov, está no local a supervisionar a operação.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, admitiu na sexta-feira que a situação em Pokrovsk é difícil, uma vez que os russos concentraram "todas as suas forças" na cidade, afirmando que acumularam cerca de 170 mil soldados na zona circundante.

Hoje, o Ministério da Defesa russo afirmou ter eliminado um grupo de forças especiais ucranianas que tentou aterrar um helicóptero a um quilómetro da fortaleza de Pokrovsk, o principal campo de batalha entre as tropas de Moscovo e Kiev na região de Donetsk.

"A aterragem de um helicóptero das forças de operações especiais da Ucrânia foi impedida a aproximadamente um quilómetro a noroeste da cidade de Krasnoarmeysk (Pokrovsk, na Ucrânia), na República Popular de Donetsk", refere o comunicado militar.

Segundo o comunicado, onze soldados inimigos foram mortos durante a operação.

Os militares informaram ainda que continuam a eliminar as forças ucranianas cercadas perto da estação ferroviária da cidade.

Outubro foi o mês em que a Rússia lançou mais mísseis contra a Ucrânia desde 2023, em ataques noturnos direcionados especificamente à rede elétrica, de acordo com uma análise da Agência France Presse, contabilizada a partir de dados ucranianos.

As forças russas lançaram 270 mísseis contra o país em outubro, um aumento de 46% em relação a setembro, segundo uma compilação de dados fornecida diariamente pela Força Aérea Ucraniana.

Este é o maior número de mísseis lançados num único mês contra a Ucrânia durante bombardeamentos noturnos desde que a Força Aérea Ucraniana começou a publicar estes relatórios diários no início de 2023.

Os ataques russos deixaram dezenas de milhares de pessoas sem eletricidade.

Moscovo tem atacado a rede elétrica ucraniana pelo quarto inverno consecutivo, no âmbito de uma estratégia para enfraquecer a população civil ucraniana, segundo Kiev e os seus apoiantes.