Trump espera que sanções "enormes" contra a Rússia sejam de curta duração

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse hoje que espera que as "enormes" sanções anunciadas pela sua administração contra a Rússia sejam de curta duração.

Donald Trump declarou esperar que as sanções anunciadas mais cedo pelo Secretário do Tesouro norte-americano contra duas grandes companhias petrolíferas russas sejam de curta duração, porque, adiantou que deseja, de facto, um fim próximo para a guerra na Ucrânia.

"São sanções enormes (...). E esperamos que não durem demasiado tempo. Esperamos que se ponha termo à guerra", afirmou o presidente americano ao receber o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, no Salão Oval da Casa Branca.

Lamentando que as suas conversas com o seu homólogo russo Vladimir Putin para pôr fim ao conflito na Ucrânia não levem a lado nenhum.

"Sempre que falo com Vladimir, temos boas conversas, mas depois não dão em nada", declarou Trump aos jornalistas durante o encontro com o secretário-geral da NATO.