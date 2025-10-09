“As sondagens não votam” começou por sublinhar o cabeça-de-lista do Chega no Funchal, Luís Filipe Santos, em reação ao estudo de opinião divulgado na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 9 de Outubro.

Carvalho com vitória folgada Conheça os destaques desta quinta-feira em mais uma edição do DIÁRIO

Face aos resultados, que colocam o Chega como terceira força política no Funchal, o candidato manifesta a convicção do partido de que os melhores prognósticos irão concretizar-se.

“Nós temos a certeza, com base, nestes estudos, que vamos chegar à Câmara Municipal e vamos trabalhar por uma cidade mais justa, mais limpa, mais segura e qua controlar a imigração”, afirmou em declarações à TSF/Madeira. E deixou um aviso: “Os partidos tradicionais Vão ter de ser habituar às novas formas de fazer política”.

O candidato do Chega disse ainda discordar da opinião de que o seu partido tenha ido buscar votos ao PSD.

“Não concordamos que tenhamos roubado eleitores a quem quer que seja. Acho que o PSD tem feito um péssimo trabalho na Câmara do Funchal e os resultados reflectem isto”, constatou Luís Filipe Santos.

Quantio ao perfil dos militantes do Chega, o candidato diz que “os militantes do Chega são pessoas inconformadas que querem mudança” e que o partido é um “fenómeno europeu”.

Luís Filipe Santos rejeita ainda que o Chega seja um partido extremista e xenófoba.

“Não somos extremistas (…). Queremos imigrantes que contribuem para a nossa sociedade e que não venham para aqui receber subsídios”, atirou.

A sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-Madeira dá uma vitória folgada à coligação PSD/CDS, encabeçada por Jorge Carvalho, atribuindo-lhe 46% das intenções de voto.

Em segundo surge o JPP, com 18,4% e em terceiro o Chega, com 13,7%.

O PS é relegado para a quarta posição com apenas 11.2%.

A confirmarem-se estes números a próxima vereação terá seis elementos da coligação, 2 do JPP e do Chega e 1 do PS.