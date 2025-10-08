PSP Madeira identifica 155 cidadãos estrangeiros e detém 3 por permanência ilegal

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira realizou, durante o mês de Setembro, 13 acções de fiscalização em estabelecimentos e residências, que resultaram na identificação de 155 cidadãos estrangeiros, três detenções por permanência irregular em território nacional, cinco notificações para abandono voluntário do País e cinco autos de contra-ordenação por excesso de permanência em território português.

Importa salientar que uma destas operações foi realizada na freguesia de São Martinho, "em locais habitualmente frequentados por cidadãos estrangeiros e frequentemente denunciados às autoridades por suspeitas de permanência ilegal e outras irregularidades", pode ler-se no comunicado da autoridade.

Esta operação de fiscalização resultou na identificação de 59 cidadãos estrangeiros, 1 detenção por permanência ilegal, 1 notificação para abandono voluntário do território nacional e 1 auto de notícia por contra-ordenação por excesso de permanência em território nacional.

A PSP Madeira informa ainda que todos os factos ilícitos identificados foram devidamente comunicados às entidades competentes para adopção das medidas previstas na Lei.

"A PSP irá prosseguir com a sua actividade fiscalizadora nesta área de competência, no sentido de assegurar os direitos liberdades e garantias de todos os cidadãos (nacionais e estrangeiros) que residem em território nacional e em particular na Região", sublinha.