PSP deteve 17 condutores alcoolizados na Madeira
A Polícia de Segurança Pública deteve, na última semana, 17 condutores sob efeito de álcool nas estradas da Madeira.
Além destes, foram também detidos três condutores sem habilitação legal e dois por desobediência, por conduzir com veículo apreendido.
Entre os dias 26 de Setembro e 2 de Outubro houve ainda registo de 58 acidentes de viação, dos quais resultaram 19 feridos ligeiros e dois graves.
Houve 49 colisões, um atropelamento, seis despistes e dois outros acidentes não especificados.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo