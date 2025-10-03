PSP deteve 17 condutores alcoolizados na Madeira

A Polícia de Segurança Pública deteve, na última semana, 17 condutores sob efeito de álcool nas estradas da Madeira.

Além destes, foram também detidos três condutores sem habilitação legal e dois por desobediência, por conduzir com veículo apreendido.

Entre os dias 26 de Setembro e 2 de Outubro houve ainda registo de 58 acidentes de viação, dos quais resultaram 19 feridos ligeiros e dois graves.

Houve 49 colisões, um atropelamento, seis despistes e dois outros acidentes não especificados.