Ex-chefe da diplomacia dos EUA apoia plano de Trump para Gaza mas refere "falhas"

O antigo chefe da diplomacia americana de Joe Biden, Antony Blinken, expressou o seu apoio ao plano de paz do presidente Donald Trump para Gaza, que espera ver realizado, mas referiu possíveis "falhas" deste.

"Acredito que isso gera alguma esperança. Espero sinceramente que este plano seja completamente aceite, adotado e posto em prática", afirmou Blinken num podcast do antigo procurador federal Preet Bharara, transmitido hoje.

"Trata-se essencialmente do plano que elaborámos ao longo de muitos meses, mais ou menos, e que deixamos numa gaveta para a nova administração", acrescentou.

Revelado na segunda-feira pelo atual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, o plano prevê um cessar-fogo, a libertação, em 72 horas, dos reféns detidos em Gaza, o desarmamento do movimento palestiniano Hamas, uma retirada progressiva israelita do território e a criação de uma autoridade de transição supervisionada pelo presidente americano.

O Hamas indicou que está a analisar este plano, reservando a sua resposta.

O antigo secretário de Estado dos EUA da administração do ex-presidente Joe Biden reconheceu, porém, que há riscos inerentes a este quadro, nomeadamente o facto de deixar Israel determinar quando a situação permitirá que se retire completamente da Faixa de Gaza.

"Existem falhas de que poderiam tirar partido se quisessem", afirmou Blinken sobre Israel.

Antony Blinken deslocou-se cerca de 12 vezes ao Médio Oriente após o ataque do Hamas, a 07 de outubro de 2023, contra Israel, esforçando-se por pressionar ambas as partes a aceitar um cessar-fogo.

Israel e o Hamas acabaram por aceitar um cessar-fogo a 19 de janeiro, no último dia do mandato do presidente Biden, com o apoio do novo enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

Mas, em março, Israel retomou as suas operações militares de grande envergadura em Gaza e bloqueou toda a entrada de alimentos, levando a uma situação humanitária desastrosa que levou as Nações Unidas a declarar uma fome em algumas partes da devastada Faixa de Gaza.