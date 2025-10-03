Erdogan diz a Trump que é "crucial" para a paz que Israel cesse ataques

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou hoje, numa conversa telefónica com o homólogo norte-americano, Donald Trump, que qualquer iniciativa para alcançar a paz no Médio Oriente só terá sucesso se Israel parar os ataques.

"O fim dos ataques israelitas é crucial para o sucesso das iniciativas que visam estabelecer a paz na região", disse Erdogan, citado pela presidência turca.

Erdogan e Trump reuniram-se há cerca de uma semana na Casa Branca pela primeira vez em seis anos, num encontro em que o Presidente turco lembrou que tem ajudado com "progressos significativos" os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) numa "vasta gama de questões".

O líder norte-americano apresentou na semana passadsa um plano de paz, que já foi aceite por Israel, que propõe um cessar-fogo, a libertação dos reféns em 72 horas e o desarmamento do Hamas, acompanhado de um esquema de reconstrução de Gaza com apoio internacional.

Trump fez hoje um ultimato ao grupo islamita palestiniano Hamas, até às 23:00 de domingo (hora de Lisboa), para aceitar o seu plano de paz para Gaza, numa mensagem na rede Truth Social.

A ameaça norte-americana ocorre num contexto de forte escalada na Faixa de Gaza: Israel lançou uma ofensiva de larga escala em meados de setembro, com as operações concentradas na cidade de Gaza, considerada por Telavive o último bastião do Hamas.

Desde o início da ofensiva israelita, em outubro de 2023, os confrontos já provocaram dezenas de milhares de mortos e um desastre humanitário que tem forçado cerca de dois milhões de residentes a deslocarem-se repetidamente dentro do enclave palestiniano.