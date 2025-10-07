Leão XVI visita Turquia e Líbano na primeira viagem internacional do pontificado

A primeira viagem internacional do papa Leão XIV será à Turquia e ao Líbano, de 27 de novembro a 02 de dezembro, anunciou hoje o Vaticano.

A primeira etapa da viagem vai começar com uma peregrinação a Iznik por ocasião dos 1.700 anos do Primeiro Concílio de Nicéia, onde permanecerá até ao dia 30.

Posteriormente, seguirá para o Líbano até 02 de dezembro.

O Vaticano informou que o programa detalhado da viagem será divulgado posteriormente, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

Niceia, hoje a cidade de Iznik, a cerca de 100 quilómetros a sudeste de Istambul, acolheu em 325 o primeiro concílio ecuménico da história do cristianismo, convocado pelo imperador Constantino I.

A viagem a Iznik tinha sido programada por Francisco para maio, mas o pontífice argentino morreu em abril, aos 88 anos.

A viagem ao Líbano era outro dos sonhos de Francisco, mas foi sempre adiada devido à situação política no país.

Francisco visitou a Turquia em 2014, onde se reuniu com o presidente Recep Tayyip Erdogan.

Bento XVI foi o último papa a visitar o Líbano, em setembro de 2012.