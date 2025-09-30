Presidente dos EUA volta a anunciar taxas sobre produção estrangeira de cinema

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira a intenção de aplicar uma taxa de 100% nos direitos aduaneiros sobre filmes estrangeiros a exibir no país, para proteger a indústria cinematográfica norte-americana.

A intenção já tinha sido manifestada em maio, mas Donald Trump insistiu, na rede social Truth, que o vai fazer, com a justificação de que o "negócio de produção cinematográfica foi roubado dos Estados Unidos por outros países, como quem tira doces a uma criança".

Sem adiantar detalhes, tal como já tinha acontecido em maio, o presidente norte-americano disse que "para resolver este problema antigo e interminável" irá "impor direitos aduaneiros de 100% sobre todo e qualquer filme produzido fora dos Estados Unidos".

Quando fez um anúncio semelhante em maio passado, muitos dos estúdios de cinema e das associações sindicais assinaram uma carta apelando a que se aumentassem os benefícios a favor da produção audiovisual norte-americana, para fazer face a mecanismos de financiamento, mais atrativos, fora dos Estados Unidos.

Em junho, a Califórnia aprovou a duplicação dos benefícios fiscais concedidos à produção de cinema e audiovisual, numa tentativa de travar o declínio da indústria de Hollywood, escreveu esta segunda-feira Agência France-Presse.

A AFP lembra que o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, chegou a admitir que colaboraria com Donald Trump para implementar um plano federal de 7,5 mil milhões de dólares (6,4 mil milhões de euros) de crédito fiscal para impulsionar a indústria de Hollywood.

Há vários países, incluindo Portugal, com mecanismos de financiamento e benefícios fiscais destinados a atrair mais produções estrangeiras de filmes e séries, como forma de capitalizar investimentos e dinamizar a economia e o setor localmente.

Na rede social Truth, Donald Trump escreveu hoje que "a Califórnia, com o seu governador fraco e incompetente, foi particularmente afetada" neste setor.