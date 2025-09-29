Hamas vai "examinar de boa-fé" plano de Trump para Gaza

O plano dos Estados Unidos para terminar com a guerra em Gaza já foi entregue ao movimento islamita palestiniano Hamas por mediadores do Qatar e do Egito, adiantou à agência France-Presse (AFP) fonte ligada ao processo de negociações.

O primeiro-ministro do Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al-Thani, e o chefe dos serviços de informação egípcios, Hassan Mahmoud Rashad, "acabaram de se reunir com os negociadores do Hamas e apresentaram-lhes o plano", frisou a mesma fonte, que falou sob condição de anonimato.

"Os negociadores do Hamas disseram que o iriam examinar de boa-fé e responder", acrescentou.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, manifestou hoje apoio ao plano do Presidente norte-americano, Donald Trump, para Gaza, mas condicionou-o a mudanças "radicais" na Autoridade Palestiniana (AP).

O plano de 20 pontos de Trump, hoje apresentado na Casa Branca na presença de Netanyahu, contempla para o enclave sob invasão israelita um governo de transição palestiniano sem o Hamas, movimento islamita que protagonizou o ataque de outubro de 2023 contra Israel.

Se o Hamas não aceitar o plano de Trump, Israel irá "levar a tarefa até ao fim" em Gaza, que invadiu na sequência do ataque do Hamas, com o objetivo de erradicar este movimento desde 2007 no poder no enclave, disse Netanyahu.

"Se o Hamas rejeitar o seu plano, senhor Presidente - ou se disser que o aceita, mas fizer tudo o que estiver ao seu alcance para o bloquear - Israel levará por si só a tarefa até ao fim", acrescentou o primeiro-ministro israelita da Casa Branca.

"Isto pode ser feito da maneira fácil ou da maneira difícil, mas será feito", sublinhou.

Trump afirmou esperar que o Hamas aceite o seu plano de paz, e que, caso não o faça, Israel "tem o total apoio" de Washington para tomar medidas para derrotar o Hamas.

Este plano, no qual a Casa Branca garante que "ninguém será forçado a sair de Gaza", foi divulgado pouco antes de uma conferência de imprensa conjunta entre o Presidente norte-americano e o primeiro-ministro israelita.

O plano visa pôr termo à guerra em curso na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do grupo extremista palestiniano Hamas no sul de Israel em 07 de outubro de 2023.

O ataque do Hamas causou a morte de mais de 1.200 pessoas e 251 reféns, segundo as autoridades israelitas.

A ofensiva israelita que se seguiu em Gaza provocou mais de 66.000 mortos, de acordo com o Ministério da Saúde do governo do Hamas, cujos dados são considerados fiáveis pela ONU.