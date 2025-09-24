Felipe VI pede fim de "actos aberrantes" de Israel em Gaza

O Rei de Espanha implorou hoje a Israel para acabar com "o massacre" e os "atos aberrantes" na Faixa de Gaza, considerando ser difícil de entender que estejam a ser cometidos em nome de um povo que "sofreu tanto".

"Clamamos, imploramos, exigimos: parem já com este massacre. Não mais mortes em nome de um povo tão sábio e tão antigo que tanto sofreu ao longo da história", disse Felipe VI, que falava na Assembleia-geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.

O chefe de Estado espanhol classificou como crueldade o que está a ocorrer no território palestiniano de Gaza e considerou que não é possível "ficar em silêncio nem olhar para o outro lado perante a devastação e os bombardeamentos, incluindo de hospitais, escolas ou lugares de refúgio, perante tantas mortes entre a população civil, perante a fome ou a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas".

"São atos aberrantes que estão nos antípodas de tudo o que este fórum representa. Repugnam a conciência humana e envergonham o conjunto da comunidade internacional", afirmou.

Felipe VI disse que Espanha é um país "profundamente orgulhoso das suas origens" serfarditas e que considera o povo de Israel um "povo de irmãos".

"Por isso nos dói tanto, nos custa tanto compreender o que o Governo isarelista está a fazer na Faixa de Gaza", acrescentou o Rei de Espanha, que fez uma condenação rotunda do "execrável terrorismo do Hamas e especialmente à matança brutal de 07 de outubro de 2023 contra a população israelita" e no reconhecimento do direito de Israel a defender-se.

"Mas com a mesma firmeza, pedimos que o governo de Israel aplique sem reservas o direito internacional humanitário na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, exigimos que a ajuda humanitária chegue à população, um cessar fogo com garantias e a libertação imediata de tosos os reféns que o Hamas ainda retém com tanta crueldade", afirmou.

O Rei de Espanha apelou à comunidade internacional para tornar viável uma solução de paz para o Médio Oriente, o que considerou passar pelo estabelecimento dos dois Estados (Palestina e Israel), reconhecidos universalmente, com base mas resoluções das Nações Unidas.

Foi a primeira vez numa década que Felipe VI falou na Assembleia-geral da ONU, com o discurso de Espanha a ser normalmente assumido pelo chefe de Governo.

As declarações de hoje do monarca alinham-se com as do atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e do restante executivo, que tem sido dos mais contundentes nas críticas a Israel por causa da guerra contra o Hamas em Gaza.

O Governo de Espanha reconheceu o Estado da Palestina em maio de 2024 e Pedro Sánchez fala há meses em genocídio em Gaza, com o executivo de Israel a responder com acusações de antissemitismo ao membros do executivo.

A guerra em curso em Gaza foi iniciada quando o Hamas atacou solo israelita a 07 de outubro de 2023, provocando 1.200 mortos e fazendo 251 reféns.

A retaliação de Israel já fez mais de 64 mil mortos entre os palestinianos, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, considerados fiáveis pela ONU.

As Nações Unidas declararam uma situação de fome em algumas zonas do enclave.