Revolut soma dois milhões de clientes em Portugal e abre acesso ao Multibanco

O banco digital Revolut anunciou hoje ter alcançado os dois milhões de clientes particulares em Portugal e que vai disponibilizar contas poupança e acesso aos serviços Multibanco.

"Dois milhões de clientes em Portugal representa quase 20% de penetração no mercado. Diria que Portugal é um dos mercados com maior penetração e com a melhor adoção no mercado", afirmou o Diretor de Crescimento para o Sul da Europa, Ignacio Zunzunegui, à agência Lusa, durante um evento em Londres, em setembro.

O banco já tinha reivindicado em julho, quando iniciou o funcionamento da sucursal portuguesa, a ambição de chegar ao 'top' três nacional de número de clientes, liderado pela Caixa Geral de Depósitos, seguido pelo Banco Comercial Português e pelo Santander.

Na altura, o Revolut somava com 1,8 milhões de clientes particulares. O Santander revelou em junho contar com 1,91 milhões de clientes.

Este responsável enfatizou que, apesar de ser um país pequeno, Portugal pode ser "um mercado muito estratégico devido à maturidade da Revolut como banco e como entidade".

Segundo Zunzunegui, dados da empresa sugerem que "70% dos portugueses conhecem a Revolut", um nível de notoriedade "sem precedentes" em vários outros mercados.

Desde julho que o Revolut passou a funcionar como uma sucursal em Portugal, embora continue a depender do banco matriz, o Revolut Bank UAB, registado na Lituânia, em termos de garantia dos depósitos.

Na altura, passou a oferecer um IBAN português aos clientes, processo que continua em fase de migração.

"Esperamos conseguir migrar 100% dos clientes ou oferecer a opção de migrar até ao final do ano", adiantou Zunzunegui à Lusa.

Possuir um IBAN português facilita o acesso a serviços como domiciliação de ordenado e débitos diretos (atualmente há empresas que não permitem estes serviços em contas com IBAN estrangeiro) e permite a integração no sistema de pagamentos português, em particular o Multibanco e MB Way.

E, a partir de hoje, os clientes do Revolut em Portugal com IBAN português poderão fazer transferências instantâneas MB Way, pagar com códigos QR em loja e 'online', pagar impostos e faturas através de referências Multibanco e levantar dinheiro em caixas ATM com códigos MB Way.

"Eliminámos o que considero um dos maiores obstáculos para nos tornarmos a conta principal (dos clientes). Já somos a terceira entidade bancária em termos de base de clientes. Agora estamos realmente bem posicionados para competir diretamente com os bancos tradicionais", sublinhou Zunzunegui.

Outra novidade hoje anunciada é a oferta de contas de poupança de acesso instantâneo e renumeradas diariamente.

Zunzunegui adiantou que a conta poupança instantânea foi "um sucesso total" em Espanha, angariando milhões de depósitos devido à novidade de os juros serem diários e não haver penalizações nos movimentos.

O banco avisou hoje que o acesso aos serviços multibanco e às contas de poupança será implementado de forma gradual.

Sobre outros serviços a introduzir em Portugal, Zunzunegui disse que a instalação de caixas ATM do Revolut em 2026 vai depender do resultado do piloto a decorrer em Espanha e que o lançamento do crédito à habitação não tem uma data definida porque o produto ainda está a ser testado na Lituânia, onde foi lançado de forma limitada este ano.