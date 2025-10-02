Organização da flotilha confirma detenção de Miguel Duarte

A organização da flotilha humanitária com destino à Faixa de Gaza confirmou hoje a detenção por Israel do ativista português Miguel Duarte, após a interceção da embarcação onde seguia.

A Flotilha Sumud Global disse às 05:12 (hora de Lisboa) que "as forças navais israelitas intercetaram e abordaram ilegalmente o navio Morgana", a bordo do qual se encontrava Miguel Duarte.

"As transmissões em direto e as comunicações foram cortadas. O estado dos participantes e da tripulação permanece sem confirmação", alertou a organização, na plataforma de mensagens Telegram.

"Trata-se de um ataque ilegal contra trabalhadores humanitários desarmados. Apelamos aos governos e às instituições internacionais para que exijam a sua segurança e libertação imediatas", acrescenta a Flotilha Sumud Global.

Menos de quatro horas antes, às 01:35 de hoje, o perfil Palestina em Português, na rede social Instagram, tinha divulgado um curto vídeo de Miguel Duarte.

"Se estás a ver este vídeo, é porque eu fui ilegalmente capturado pelas forças israelitas e levado para Israel contra a minha vontade", disse o ativista.

Pelo menos 13 embarcações integradas na flotilha foram intercetadas pela Marinha de Israel e uma destas foi abalroada em águas internacionais, adiantou hoje a Flotilha Sumud Global.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, e a atriz portuguesa Sofia Aparício, também foram detidas por Israel, após a interceção da embarcação onde seguiam, adiantou à Lusa a dirigente bloquista Joana Mortágua.

Antes de ser detido, num vídeo divulgado às 22:30 de quarta-feira, Miguel Duarte destacou que havia muitos barcos israelitas na envolvência a "atirarem canhões de água" e a fazerem "manobras perigosas" perto dos navios.

Entretanto, o Governo do Brasil afirmou num comunicado que há vários brasileiros entre os ativistas detidos por Israel durante a interceção das embarcações que compõem a flotilha.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro confirmou que entre os detidos está Luizianne Lins, deputada do Partido dos Trabalhadores, liderado pelo Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

O Governo brasileiro afirmou que está a acompanhar "com preocupação" a interceção por Israel de embarcações da flotilha.

"O Brasil recorda o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e enfatiza o carácter pacífico da flotilha", afirmou a diplomacia do Brasil.

Apesar das interceções, a organização garantiu, numa mensagem divulgada às 01:20, que 30 embarcações da flotilha continuam em direção a Gaza e estavam a 46 milhas náuticas (85 quilómetros) da costa do enclave palestiniano

Anteriormente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel tinha informado que vários navios da Flotilha Global Sumud tinham sido "detidos sem incidentes" e que os passageiros estavam a ser transferidos para um porto israelita.