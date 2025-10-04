PS pretende adesão do Funchal à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis

Rui Caetano considera que, na área da saúde, “prevenir é o melhor remédio”, sendo por isso defensor de que o Funchal adira à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, por sua vez integrada numa rede europeia de promoção da saúde. O principal objectivo passa por facilitar o acesso à informação, a exemplos de sucesso e apoio colaborativo para a promoção de comportamentos saudáveis e prevenção da doença.

O candidato do PS à Câmara Municipal do Funchal considera que existem indicadores de saúde na Região que nos devem preocupar, como por exemplo a prevalência de determinadas doenças e a menor esperança de vida dos madeirenses em relação aos portugueses do continente. Por isso, alerta para a importância de experimentar novos modelos e novas abordagens, nomeadamente através de exemplos que já foram testados noutras regiões com perfis sociais idênticos e que essa iniciativa pode e deve fazer parte de uma estratégia municipal em colaboração com o Governo Regional.

O cabeça-de-lista assume a necessidade de se fazer um retrato da saúde da população funchalense e actuar em conformidade para reduzir muitas doenças evitáveis.

Existem muitas doenças com impactos terríveis na qualidade de vida da população e na produtividade coletiva que se podiam evitar através de campanhas de sensibilização e de prevenção, caso as entidades, como as autarquias, tenham informação e instrumentos que nos permitam actuar na prevenção. Rui Caetano

Além disso, indica que "precisamos fazer um diagnóstico colectivo que identifique, por grupo etário, quais as principais doenças que afectam os residentes do Funchal e, com a colaboração do Sistema Regional de Saúde, é preciso fazer um estudo epidemiológico que revele quais são as principais causas dessas patologias". "Com base nesses resultados podemos actuar na prevenção, através de soluções que a autarquia possa providenciar”, acrescenta.

Os socialistas consideram que, para isso acontecer, de forma eficaz, sem tentativas e erros que façam perder tempo e dinheiro às autarquias e ao erário público, é fundamental trabalhar em rede, nomeadamente com outras cidades que já vivenciaram problemas semelhantes e que já experimentaram soluções e que partilham informação e apoio para ajudarem outras comunidades em situações idênticas. “O propósito das redes de municípios saudáveis que existem em Portugal e na Europa é a entreajuda e a partilha de informação com vista à prevenção da doença e parece-me que o estado geral de saúde dos madeirenses, e dos funchalenses em particular, precisa de um suporte desse tipo” justifica Rui Caetano.

O objetivo do PS é assumir um compromisso político no âmbito do quadro da “Governação Local para a Saúde”, alinhado com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e desenhar políticas públicas integradas que coloquem a saúde e o bem estar dos funchalenses no centro das decisões.