Interceptada embarcação onde segue líder bloquista Mariana Mortágua

A embarcação onde segue a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, integrada na flotilha que pretende levar ajuda humanitária a Gaza, foi intercetada pelas autoridades israelitas, adiantou a deputada portuguesa.

Num direto na rede social Instagram, Mariana Mortágua referiu, pelas 19:45 (hora portuguesa), que a embarcação onde seguia estava a ser intercetada por navios israelitas.

Depois, a deputada indicou que os israelitas pediram para falar com o capitão da embarcação, com o direto a terminar pouco depois.

A Flotilha Global Sumud também indicou no Instagram, pelas 19:43, que várias embarcações integradas na flotilha estavam a ser "ilegalmente intercetadas".

"As câmaras [das embarcações] estão offline e militares israelitas estão a aceder às embarcações. Estamos ativamente a trabalhar para confirmar a segurança e o estado de todos os ativistas a bordo", relatou a mesma fonte.