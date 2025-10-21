Ciência que transforma

O financiamento da ciência é um pilar fundamental para o progresso e para o desenvolvimento sustentável. Em tempos pós-pandémicos, de avanços tecnológicos ímpares e desafios ambientais crescentes, investir em ciência torna-se crucial para encontrar soluções inovadoras que promovam a melhoria da qualidade de vida e a preservação dos recursos naturais.

De entre os projetos, em curso na Universidade da Madeira, que ilustram esta visão destaca se o PASPACK 4.0, coordenado pela UMa e financiado pelo programa europeu Horizon 2020. Reunindo 11 parceiros de 8 países, o consórcio tem como principal alvo transformar resíduos agroalimentares em embalagens biodegradáveis, ativas e inteligentes, recorrendo a tecnologias da Indústria 4.0 — inteligência artificial, nanotecnologia e sensores inteligentes.

O projeto PASPACK 4.0 define objetivos abrangentes e impactantes: reduzir o desperdício alimentar, aumentar a conservação dos alimentos e minimizar os efeitos prejudiciais dos plásticos convencionais na saúde e no ambiente. O sucesso desta iniciativa evidencia, de forma exemplar, que o financiamento público da ciência é fundamental para fomentar a cooperação internacional e permitir a efetiva transferência de conhecimento entre instituições de investigação, inovação e o setor empresarial. Representando um paradigma na criação de conhecimento e tecnologia, o PASPACK 4.0 destaca a importância de levar essa inovação ao tecido empresarial, promovendo valor através da integração de investigação avançada com aplicação prática disruptiva em inovação sustentável. Este projeto reforça que o investimento em ciência é uma aposta estratégica essencial para o progresso e o futuro da sociedade

Com mais de sessenta projetos ativos, abrangendo áreas como ciências do mar e turismo, nanotecnologia e nanomateriais, saúde e bem-estar, tecnologia e qualidade alimentar, agricultura sustentável e recursos genéticos, inteligência artificial, cibersegurança e competências digitais, inovação pedagógica, entre outras, a UMa consolida se, cada vez mais, como um polo de excelência científica e inovação aplicada, plenamente integrado no espaço europeu e atlântico.

Desta forma o investimento em ciência deve ser entendido como uma aposta estratégica essencial para o futuro, capaz de gerar impactos profundos a nível social e económico, impulsionando simultaneamente o desenvolvimento tecnológico, económico e social. É este compromisso com o conhecimento que fortalece a competitividade e a relevância internacional dos países e das instituições. Reforçar esta aposta significa assegurar que a ciência continua a produzir benefícios concretos e duradouros, transformando ideias em inovação e inovação em valor sustentável em benefício da Humanidade.